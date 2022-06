Nota del editor: Georgie Torres fue seleccionado por un panel de expertos como el jugador número siete entre los mejores en la historia de Puerto Rico como parte de la serie Leyendas Boricuas del Básquet. A continuación, su historia.

¿Cómo es posible que el mejor anotador en la historia del baloncesto boricua solo tenga unos Juegos Olímpicos en su resumé?

La realidad es que Georgie Torres muy bien pudo haber jugado hasta en seis Olimpiadas, pero las reglas de FIBA en un momento, decisiones políticas y preferencias personales en la Federación de Baloncesto solo le permitieron estar en una edición y cuando ya era un veterano de 38 años en el 1996 en Atlanta.

“Mi participación en el Equipo Nacional comenzó en 1977 cuando ganamos medalla de plata en Panamá en un Centrobasket. Para 1976 me habían considerado para las Olimpiadas en Montreal pero (Héctor) ‘Hetín’ Reyes empujó para que el último puesto lo tuviese mi amigo Luis Brignoni y ahí me quedé fuera”, recordó Torres, quien en 1976 ya medía 6′3″ de estatura y venía de promediar 21.3 puntos por juego en apenas su segunda campaña en el BSN.

Un año más tarde, en 1978, Torres obtendría su primera medalla de oro con Puerto Rico al ganar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia tras ganarle a Cuba en el juego final.

“Estábamos perdiendo por 10 y tuve una pelea con el ‘Jabao’ Herrera que me había arañado con un alfiler en el muslo durante un tiempo pedido. Estaba bien molesto y de ahí en adelante no fallé un canasto. Me aseguré de traer ese oro. Al tiempo me hice amigo de Herrera, pero con él tenías que ganarte el respeto pues hacía todo tipo de artimañas para desconcentrarte”, recordó Torres.

Ese año Torres también jugaría en el Mundial FIBA en Filipinas y entonces sería parte de la poderosa escuadra que ganó plata en los Juegos Panamericanos de 1979 en San Juan

“Esos Juegos Panamericanos fueron una de las mejores experiencias de mi vida. Fue el equipo mejor preparado en el que haya estado. Tuvimos todas las bases cubiertas. Hasta tuvimos un psicólogo deportivo que trabajaba con nosotros y hacía hipnosis. Hizo un perfil de nuestras fortalezas y debilidades y nos preparó para cada escenario. En mi caso personal, me ayudó a controlar mis emociones en el juego y a respirar hondo cuando fuese al tiro libre. De ahí fue que salió mi rutina de coger aire profundo antes de lanzar tiros libres”, recordó Torres.

“Desafortunadamente, no pudimos ganarle en la final a Estados Unidos. Recuerdo que estábamos abajo por solo dos puntos, me sentaron y ellos se fueron arriba por 12. No pudimos recuperarnos. Al terminar el torneo, fui el único puertorriqueño escogido al ‘Equipo Ideal’ junto al brasileño Marcel de Souza y los estadounidenses Kevin McHale, Mike Woodson y Michael Brooks. Hasta el dirigente Bobby Knight me hizo un acercamiento para que jugara con él en la Universidad de Indiana”.

Para 1980, Torres lideraría al Puerto Rico a la medalla de oro en el Preolímpico de Las Américas, pero se le negaría otra vez su oportunidad olímpica cuando el gobierno de Puerto Rico se unió al boicot instado por Estados Unidos para las Olimpiadas de Moscú.

“Fui uno de cinco jugadores que fue llamado para reunirse con representantes del gobierno de Carlos Romero Barceló en ese entonces. Nos informaron del alegado impacto que tendría en nuestras carreras y en Puerto Rico si decidíamos ir. Nos dijeron que ‘si algo nos pasaba en Moscú no harían nada por nosotros’. La realidad es que nadie tiene seguridad personal en unas Olimpiadas y esas tácticas de miedo no funcionaban conmigo. También nos dijeron que, si íbamos, Estados Unidos nos recortaría ciertos fondos federales y sería por nuestra culpa. Yo quería ir y estaba listo para matar la liga. No nos dejaron ir”, indicó Torres, aún con cierta frustración.

Su última participación hasta 1990 se daría en el Centrobasket de 1981, donde Puerto Rico se llevó medalla de plata. Esto debido a que ese año firmó con el Jazz de Utah tras haber sido seleccionado en el sorteo de la NBA y haber jugado con la filial de desarrollo de Montana.

“La regla de FIBA en ese tiempo que no permitía a jugadores profesionales me impidió jugar con la selección durante mis mejores años, pues no fue hasta 1990 que pude regresar. Quién sabe si hubiese podido ayudar a Puerto Rico a clasificar a las Olimpiadas de 1984 y luego jugar en las Olimpiadas de 1998. Nunca lo sabré”, sostuvo Torres.

Su regreso al combinado nacional finalmente se dio para el Mundial FIBA 1990 en Argentina, justo después de haber roto el récord de Raymond Dalmau de 11,592 puntos en el BSN esa temporada, lo que, a su entender, generó malestar en el entonces dirigente nacional de cara a ese importante torneo.

“Creo que estaba ‘mordío’. Recuerdo que en el primer juego contra Angola casi ni jugué. Entré al final, donde cogí el rebote para el pase a (Federico) ‘Fico’ López y éste metió el canasto de la victoria a media cancha. Pero cuando se acabó el juego le dije a ‘Hetín’ que me quería ir, que no era justo ir a Argentina para estar sentado. Para eso me quedaba en mi casa descansando antes de mi compromiso de jugar en la liga de México. Yo aún estaba en mi ‘peak’, venía de meter más de 25 puntos por juego en el BSN y, no tan solo no empezaba en el cuadro regular, sino que no me querían usar. Eso para mí fue una falta de respeto desde el inicio”, manifestó Torres.

“En el juego entrante con Venezuela estuvimos abajo por 14. Julio Toro, que estaba de asistente con Carlos Morales, le dijo a Raymond que me usara y cuando entré junto a James Carter y ‘Fico’ bajamos ese déficit a cuatro puntos y eventualmente ganamos. Posterior al juego, Raymond dijo en el camerino que ‘él era el coach, que él empezaba con cinco y terminaba con los cinco que creyera conveniente’. En otras palabras, yo estaba claro que no iba a empezar”.

Aún con esos truenos en el equipo, Puerto Rico vino de 17 abajo para darle un ‘tablazo’ al eventual campeón Yugoslavia con Fico López, Jose “Piculín” Ortiz, Raymond Gause y Torres teniendo una buena segunda mitad. Luego vendría el mejor desempeño de Torres en ese torneo al marcar 26 puntos en duelo con el francotirador australiano Andrew Gaze durante la primera victoria boricua sobre Australia al son de, 89-79.

Como si fuera poco, anotó 15 puntos desde el banco en triunfo ante Argentina y luego marcó el triple crucial de la ventaja (79-77) ante la escuadra de Estados Unidos en triunfo, 81-79, para ayudar a los boricuas terminar invictos tras culminar las rondas preliminares.

“Recuerdo que en la conferencia de prensa el dirigente estadounidense Mike Krzyzewski dijo ‘perdimos por ese hijo de …' (se ríe) refiriéndose a mí. Yo no sabía qué más hacer para tener minutos de calidad. El propio Raymond Gause le había dicho al staff de dirigentes que empezaran conmigo. Hasta el estelar armador de Grecia y su futuro dirigente, Panagiotis Giannakis, fue donde mi a preguntarme por qué no jugaba más”.

“Irónicamente, luego de nuestra clasificación a semifinales, Raymond citó a doble práctica el día siguiente sin descanso. Una a las 10:00 a.m. y otra de noche. Luego de esa segunda práctica, nos volvió a reunir en el hotel y dijo ‘yo sé que Georgie cree que debe empezar en el cuadro en este equipo. Pero eso no va a pasar. Yo empiezo con un grupo y terminó con uno’. Entonces Angelo Cruz me aguanta para que no hable y él le dice ‘tú estás molesto porque él rompió tu récord. Hasta el mismo Raymond Gause dice que Georgie debía empezar’. Es desafortunado que los egos se pusieran en medio de nuestro propósito de ganar. Y debo recalcar que desde el juego de Angola yo no había hecho acercamiento alguno a ‘Hetín’ ni a la prensa. Yo solo había dejado que mi juego hablara por sí solo”.

Lo que siguió fueron dos juegos de pesadilla en los que Puerto Rico quedó fuera del medallero y, según Torres, fueron por malas decisiones técnicas.

“Perdimos el juego con Rusia para ir al oro por no hacerle caso a Julio, que estuvo pidiendo que jugáramos zona ante los rusos. Perdimos la primera mitad por solo cuatro puntos (50-46) y luego (Alexander) Volkov y (Valeri) Thikonenko nos mataron”, indicó Torres.

“Entonces con Estados Unidos por el bronce estuvimos al frente por ocho puntos arriba faltando 1:30 y en bono. Pero en ese tiempo en FIBA el dirigente podía escoger entre sacar el balón al lado o ir al tiro libre. Me dieron falta a mi y decidieron sacar el balón. Lo mismo con ‘Fico’. Ambos tirábamos sobre 80% del tiro libre. Yo tuve la oportunidad de dar ventaja de cuatro restando seis segundos y optaron por sacar. Al final vino el mal pase de ‘Piculín’, Estados Unidos recuperó el balón, cantaron falta sobre Kenny Anderson para el empate y nos ganaron en tiempo extra. La realidad es que debimos haber ganado ese juego y tener nuestra primera medalla mundialista pero las malas decisiones nos costaron”.

Después de ese torneo, Torres asegura que le “dieron bola negra” en la selección hasta que sucedió el incidente en los Juegos Panamericanos de 1995 en Mar del Plata, donde jugadores como Carter, Edgar León, Luis Allende, Javier “Toñito” Colón y Eddie Casiano quedaron suspendidos.

“Me perdí la posibilidad de los Juegos Panamericanos en 1991, de las Olimpiadas en 1992 y el Mundial 1994. Pero cuando ya pensaba que no volvería a jugar por Puerto Rico llegó una llamada para una reunión con ‘Hetin’ Reyes, con el apoderado de Bayamón, (Pedro) ‘Cuco’ Ortiz, y Flor Meléndez. Cuando llegué, Hetín me preguntó ‘¿estás listo para jugar con la Selección Nacional?’ Yo no lo podía creer. Le dije ‘nunca me he negado a jugar con la selección. Mi exclusión fue decisión de ustedes. Si realmente me quieren, solo tienen que decirlo’. Así fue mi invitación al Preolímpico de 1995 en Argentina”, dijo Torres.

Para esa edición, trajeron de regreso a Torres y a Francisco “Papiro” León y otros veteranos como Pablito Alicea y José “Canito” Nieves, así como jugadores emergentes, como Rolando Hourruitiner, Joel Curbelo y Eddie Rivera y Richard Soto junto a Piculín, Ramón Rivas y Jerome Mincy.

“No había tantos nombres, pero no había egos y sí una gran química. La gente no tenía muchas expectativas. Hasta viajamos sin delegado, ni aguador, ni doctor. Pero le ganamos a todo el mundo en Argentina, incluyendo a Canadá dos veces y a Brasil. Solo Argentina nos ganó en la ronda preliminar y por 30 puntos con su francotirador Juan Espil metiendo 32 esa noche. En el juego por el oro tenían todo preparado para celebrar”, recordó Torres.

“Sin embargo, para ese partido final yo pedí defender a Espil. Lo tenía estudiado. Siempre necesitaba salir de cortina por el lado derecho y lo iba a pillar. Lo dejé en cuatro puntos”.

Torres fue pieza clave en los tres minutos finales con Puerto Rico perdiendo de seis, 72-66, al anotar un canasto difícil a distancia, conseguir un corte de balón y hacer dos asistencias clave a Piculín, incluyendo una para un triple, así como el pase del canasto ganador para el triunfo 96-95.

“Salimos a celebrar tras el tapón de Piculín cuando Argentina sacó faltando 1.7 segundos, pero allí estaba el presidente Carlos Menem y querían hacer trucos para darle otra oportunidad a Argentina. Primero fue que tenían 0.3 segundos y después es que el reloj no funcionaba y le dieron otro tiro a Marcelo Milanesio. Afortunadamente falló, ganamos y callamos muchas bocas. Fue un triunfo reivindicatorio y hasta nos hicieron un recibimiento”, relató Torres.

“Ese triunfo me dio la oportunidad de jugar en mis primeras y únicas Olimpiadas en 1996 a mis 38 años. Llegó tarde, pero seguro y lo disfruté. Aún así, siempre queda la espina de que pudieron ser seis Olimpiadas”.

Explica su salida de Fajardo

Torres siempre pensó que jugaría toda su carrera en el Baloncesto Superior Nacional con los Cariduros de Fajardo. Por su mente nunca pasó que vestiría la franela de otra franquicia, hasta que un día unos alguaciles se personaron a la residencia que alquilaba en Fajardo y lo sacaron a golpes y con ‘taser’, esposado y dando ‘tumbos’ en la guagua hasta que lo trajeron a comparecer al tribunal en Humacao.

“Como parte de mi acuerdo contractual con el apoderado de Fajardo de ese tiempo, el Dr. José Ortiz Feliciano, él estaba encargado de pagar la renta de mi casa y el pago de mi auto. Se supone que lo dedujera de mi salario y cumpliera esos pagos. Pero durante la temporada muerta, él dejó de hacer los pagos sin que yo lo supiera. Y hasta a espaldas mías consideraba un acercamiento de los Mets de Guaynabo para cambiarme por Michael Guerrens, John Cotté y $50,000. Por eso, de repente, con ocho meses sin que se pagara mi casa, llegaron cuatro guardias a sacarme a la mala de mi casa sin yo saber lo que estaba pasando. Me pusieron ‘taser’ más de 10 veces, me llevaron de Fajardo a Humacao como en 15 minutos mientras yo daba vueltas en la parte de atrás de la van y me tuvieron esposado por más de seis horas. Esos guardias se la ‘apuntaron’ conmigo”, recordó Torres.

“Afortunadamente, Julio Toro (entonces dirigente de Guaynabo) y el apoderado de los Mets, Ángel ‘Papo’ Ríos, llegaron al tribunal con un abogado, pagaron mi fianza y me sacaron de ese lío. Al poco tiempo se consumó la oferta de cambio en la que pasé a los Mets y, en el interín, ‘Papo’ me envió a jugar a República Dominicana a un equipo en el que él también era su apoderado. Con la serie 0-2 en contra, llegué y ganamos tres juegos corridos y el campeonato”.

Aun estando en una mejor situación en Guaynabo, el cambio no dejó de ser una situación inesperada que a Torres le tomó un tiempo digerir.

“Yo estaba en vías de comprar mi casa en Fajardo y nunca pedí cambio. Un apoderado ‘truquero’ me sacó a la mala de Fajardo y quiero que eso esté en récord porque todavía hoy día me cuestionan eso”, dijo Torres.

“Claro, no voy a negar que ‘Papo’ Ríos me llevó a una mejor situación en Guaynabo. Ese año me uniría a (Mario) ‘Quijote’ Morales y a unos Mets que habían ganado el campeonato en 1989. Con mi llegada, éramos la línea para repetir, pero Quijote se lastimó una rodilla y perdió casi todo el torneo. Cuando regresó aún no estaba al 100 por ciento y cuando nos tocó jugar con el ‘trabuco’ de los Leones de Ponce, nos limpiaron. Pero estoy seguro de que si Quijote hubiese estado al 100 por ciento no había para nadie”.

Torres estuvo por tres temporadas con los Mets hasta que Flor Meléndez hizo gestiones para traerlo a las filas de los Vaqueros de Bayamón en 1993, pues Guaynabo ya pensaba en reconstruir su plantilla y recibieron a Edgar Padilla y a otros jugadores a cambio.

“Fueron tres años maravillosos en Guaynabo y siempre estaré agradecido con Papo. Pero en Bayamón estaban listos para ganar con Jerome Mincy en su ‘peak’ y con derecho a un refuerzo, que sería Pete Freeman, con quien jugué en Brasil con Flor de dirigente allí. Pete era algo así como P.J. Tucker, el jugador de Miami en la NBA”, recordó Torres.

Pero la búsqueda del primer campeonato para Torres en el BSN no llegó de inmediato, pues Raymond Gause se lastimó en 1993 y se eliminaron ante los Maratonistas de Coamo. Luego se quedaron a un paso de la final en 1994 cuando un tiro de media cancha de Mark Benson le dio el pase a los Brujos de Guayama en el partido decisivo de su serie.

No obstante, la añorada serie final llegaría en 1995 y ante un rival conocido: los Leones de Ponce.

“Era el momento de venganza. Yo tenía la espinita de la final de 1990, donde nos ‘cañonearon’ el campeonato. Recuerdo que en esa final de 1990 Diego Meléndez le dio una falta durísima a Félix Rivera y lo dejó noqueado en el piso. Se supone que hubiese sido una falta antideportiva con dos tiros libres y el balón al lado. Pero los oficiales le pitaron una técnica a Julio Toro. Así las cosas, Félix sólo lanzó dos tiros libres que ni llegaron al aro y ahora era Ponce quien tenía dos tiradas libres y el balón. Fue una injusticia total. Nos sacaron ese cuarto juego, que significaba el empate para nosotros y terminaron ganándonos en cinco juegos”, narró Torres.

“Por eso cuando le ganamos a Ponce en 1995 fue bien gratificante. No solo fue mi primer campeonato del BSN sino que fue el desquite con los Leones. Además, en esa temporada fui el primer jugador en llegar a 15,000 puntos en el BSN. Fue un año espectacular”.

Torres entonces repetiría como campeón en 1996 con los Vaqueros, nuevamente ante Ponce, y esta vez en un juego decisivo en su antigua casa de Fajardo.

“Para ese tiempo el partido decisivo se jugaba en cancha neutral y se decidió que fuese en Fajardo, así que básicamente sería ‘ventaja de cancha’ para mí. Para esa temporada mucha gente de Fajardo iba a verme jugar a Bayamón, así que fue espectacular poder ganar mi segundo campeonato allí frente a la fanaticada de Fajardo”, dijo Torres.

“Recuerdo que veníamos de perder el sexto juego por más de 20 puntos en Ponce, así que hicimos ajustes en defensa con Franklin Western defendiendo a (Javier) ‘Toñito’ Colón, Michelo (Dávila) reemplazaría en el cuadro a Jimmy Ferrer para defender a Charlie Lanauze y yo estaría con Bobby Ríos sin ‘switchear’. Defendimos bien, pero al final nos descuidamos y (José) ‘Papote’ Agosto calentó y por poco nos deja pegados. Afortunadamente, Papote falló su tiro final y escapamos con la victoria”.

Posterior a su corrida con Bayamón, Torres agregaría un tercer cetro con los Cangrejeros de Santurce en 1999, aunque estuvo lesionado de la espalda a inicios de temporada y requirió cirugía.

“Me fusionaron tres vértebras. Se supone que estuviese nueve meses fuera y regresé a jugar en menos de dos meses. En postemporada enfrentamos a Bayamón y Franklin Western nos tenía un ‘party’ mientras caímos abajo por 15. Le dije a Julio Toro que podía contar conmigo, que quería defender a Franklin, pues yo lo conocía bien ya que era contra quien practicaba cuando yo jugaba con los Vaqueros. Metí un par de canastos de tres, nos metimos en juego y sacamos esa serie. En la final le ganamos a los Piratas de Quebradillas con Carlos Arroyo y (Orlando) ‘Guayacán’ Santiago metiendo un zafacón de triples”.

Torres se retiraría ahí con su tercer campeonato, pero en 2001 lo convencieron de hacer un regreso con los Gigantes de Carolina que duró menos de una decena de juegos.

“Tan pronto el apoderado de Carolina dejó de pagar a tiempo, yo desistí de seguir jugando. Ya había tenido 24 temporadas en las costillas y no estaba para eso. Fueron grandes años en Fajardo, Guaynabo, Bayamón y Santurce, aunque siempre diré que soy cariduro de corazón”, agregó Torres, quien hoy día reside en Fajardo.

“Posteriormente, me fui a dirigir por un tiempo en Southern Nazarene en Oklahoma, que había sido mi alma mater, pero ahora mismo me dedico a escribir un libro de mis memorias, que espero tener listo pronto”.