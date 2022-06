Nota del editor: Georgie Torres fue seleccionado por un panel de expertos como el jugador número siete entre los mejores en la historia de Puerto Rico como parte de la serie Leyendas Boricuas del Básquet. A continuación, su historia.

Georgie Torres nació en Nueva York, de padre puertorriqueño y, cuando decidió jugar internacionalmente, lo hizo por Puerto Rico. Pero en lo que refiere a la NBA, su sangre es color verde gracias a su madre de ascendencia irlandesa.

“Soy fanático a muerte de los Celtics de Boston desde niño debido a mi mamá”, sostuvo Torres.

“Recuerdo que todo empezó un día que fui a ver a los Celtics en el Boston Garden con mi madre durante los años sesenta en la primera era de gloria de ese equipo. Ella era bien fanática de Bill Russell y me llevó a ver un juego contra los Knicks de Nueva York. Nosotros estábamos en el último asiento arriba y me dormí en el juego. Recuerdo que ella me dijo que esa sería la última vez que me llevaría con ella a un juego (se ríe)”.

La realidad es que Torres, con solo ocho años, no comprendía la magnitud del jugador y el equipo que estaba viendo. Estamos hablando del canastero más ganador en la historia con 11 anillos de campeonato en la NBA y una franquicia que llegó a ganar ocho cetros consecutivos. Irónicamente, su madre lo llevaría a conocer a Russell luego del partido y eso cambiaría su vida para siempre.

“Al terminar el juego bajamos al área donde salían los jugadores y mi mamá empezó a gritarle cosas para llamar su atención. Russell entonces vino donde ella, le dio la mano y un beso en la mejilla. Luego ella me presentó a Russell y le dijo que un día yo sería un gran jugador de baloncesto y que un día pisaría la NBA”, recordó Torres.

“Eso siempre se me quedó en la mente y mi mamá también se aseguró de cumplir su parte para fomentar que lo que dijo se pudiera dar. Ella iba a la cancha conmigo a tirar y me llevó a varios clubes para que pudiera ir afinando mis destrezas en el baloncesto, incluyendo unos campamentos de verano en los que participaban dirigentes de la NBA, de la extinta ABA y de NCAA, incluyendo a Lou Carneseca, que en ese entonces era dirigente de los Nets de Nueva Jersey (ahora Brooklyn)”.

Precisamente, Carneseca una vez le dio una ‘pasme’ a un entrenador de Torres en una liga de verano donde militaba con en el equipo Riverside Church. Esto por no utilizar al boricua durante un partido en el que su equipo perdía por cerca de 30 puntos y Torres no había visto ni un minuto de acción, Carneseca llegó hasta la banquilla a cuestionar lo que ocurría.

“Primero vino donde mí y me preguntó ‘¿por qué no estás jugando, Torres?’ Y yo le dije ‘pregúntale al dirigente’. Luego Carneseca fue directo hacia el dirigente y le dijo: ‘¿pero eres idiota? ¿Sabes por qué estás perdiendo por 30? Tienes a tu mejor jugador sentado en el banco sin jugar’. Yo no sabía ni qué decir”, recordó Torres entre carcajadas.

Tras salir de escuela superior, Torres fue a estudiar por dos años a Oklahoma City Southwestern Junior College luego de ser reclutado cuando lo vieron ganar un torneo llamado Governor’s Cup en Nueva York y ser nombrado Jugador Más Valioso de ese certamen. Posteriormente, jugó un año en NCAA con South Alabama, pero terminó jugando su último año en NAIA con Bethany Nazarene en Oklahoma (ahora “Southern Nazarene’), a quien lideró al campeonato de NAIA en 1981 y fue nombrado JMV ese año.

De hecho, hoy día se le reconoce como “el mejor jugador en la historia de Southern Nazarene” y aún posee los récords por mayor cantidad de puntos anotados (983), promedio de puntos (23.4), canastos anotados (374), cantidad de intentos al canasto (785), tiradas libres anotadas (235) y mayor cantidad de tiros libres intentados (295).

Esa temporada sensacional en 1981 no pasó desapercibida para los escuchas de la NBA. Y, como si fuera poco, la cotizada revista de análisis de prospectos de baloncesto Street & Smith hizo para ese entonces un artículo en el que clasificaba a los mejores 10 jugadores del mundo fuera de Estados Unidos y, en esa lista, Torres era el único puertorriqueño. Allí figuraba junto a otros jugadores de renombre en ese momento, tales como los soviéticos Sergei Belov y el gigante Vladimir Tkachenko y el italiano Dino Meneghin (todos miembros actuales del Salón de la Fama de FIBA), así como el destacado escolta brasileño Marcel de Souza (que tiene cinco mundiales y cuatro Olimpiadas a su haber).

Esto sirvió para que Torres fuese escogido en cuarta ronda de sorteo de la NBA con el turno 73 en el verano de 1981 por el Jazz de Utah a instancias del dirigente Frank Layden, quien luego sería el responsable de escoger a José “Piculín” Ortiz en el sorteo de 1987.

/ Para 1977, en solo su tercera temporada, Georgie Torres ya era líder anotador del BSN por primera vez al superar la barrera de los 30 puntos por juego (30.1 de promedio). (luis ramos)

Georgie Torres promedió 30 puntos o más en cuatro ocasiones, incluyendo un récord de 35.5 puntos por juego en 1987, algo que nadie ha estado cerca de emular. (gary williams)

En total, Georgie Torres jugó por 15 temporadas con los Cariduros de Fajardo. (timothy garrity)

Georgie Torres ganó tres premios de Jugador Más Valioso del BSN de manera consecutiva, de 1984 a 1986. (gary williams)

Georgie Torres achaca su salida de Fajardo a un apoderado que dejó de pagarle la renta de su hogar. (el nuevo dia)

“Yo estaba en vías de comprar mi casa en Fajardo y nunca pedí cambio", aseguró Georgie Torres. (frank camacho)

Georgie Torres en uniforme de los Mets de Guaynabo, su segundo equipo en el BSN. (jose rodriguez)

Georgie Torres agradece la influencia que tuvo Julio Toro en su carrera. (ismael fernandez)

Flor Meléndez fue uno de los responsables que Georgie Torres fuera traspasado de Guaynabo a Bayamón. (jose rodriguez)

Georgie Torres fue parte del Equipo Nacional que ganó medalla de plata en los Juegos Panamericanos de San Juan 1979. (el nuevo dia)

Terminó su carrera como el máximo anotador del BSN, con 15,863 puntos. (el nuevo dia)

“Sin duda, esa lista de esa revista puso los ojos sobre mí. Utah me firmó y ellos me querían para jugar de armador suplente. Me pasaba practicando con ‘Dr. Dunkenstein’ Darrell Griffith y con Carl Nicks, pero en ese entonces el Jazz tenía a un base reserva llamado John Duren que no podían salir de su contrato y ningún otro equipo lo quería en cambio. Por esa razón me mandaron al equipo de los Montana Golden Knights de la Continental Basketball Association (CBA), que en ese momento era el equivalente al G-League hoy día como liga de desarrollo”, indicó Torres.

“Cuando fui a Montana, Layden me dijo ‘no te lesiones que tan pronto tengamos espacio en la plantilla te vamos a subir’. Para mi mala suerte, en un juego contra el equipo de Alaska, un jugador rival me cayó sobre el pie izquierdo y me lastimó los ligamentos. Estuve fuera por cinco meses. Eso me costó que me subieran a Utah y le dieron mi puesto a un futuro dirigente en Puerto Rico llamado Sam Worthen”.

El problema grande ahora para Torres es que al haber firmado con Utah ya no era elegible para jugar en el Equipo Nacional, según FIBA. Esa regla no se enmendó hasta 1990. A Torres sí se le permitiría jugar con los Cariduros de Fajardo en el Baloncesto Superior Nacional, pero si volvía a intentar ir a la NBA o la CBA también se quedaría sin esa ventana al BSN.

“Después de mi lesión me fui a jugar a Fajardo. Layden llamó para ver si me interesaba regresar a Utah, pero no me aseguraba un puesto en el equipo. Me arriesgaba a quedarme ‘sin la soga y sin la cabra’ si no hacía el equipo de Utah. Un par de años más tarde, tuve una oferta similar que me hizo Phil Jackson cuando dirigía al equipo de Albany en la CBA y a los Gallitos de Isabela en el BSN. Me dijo que jugando con él en Albany estaría en la NBA en menos de dos años. Consideré su oferta, pero la realidad es que la CBA pagaba muy poco y solo si hacías la NBA valía la pena. En Puerto Rico me ganaba tres veces lo que me ganaría en CBA. Irónicamente, FIBA consideraba el BSN como un baloncesto ‘aficionado’ y a la CBA como ‘profesional’. ¡Era una hipocresía total!”, aseveró Torres, quien optó entonces por jugar en las ligas de Brasil, Argentina y México bajo la tutela de Flor Meléndez o Julio Toro, para complementar sus ingresos en el BSN durante las décadas de los 1980 y 1990.

Asimismo, Torres se convirtió en un anotador imparable en el BSN, liderando la liga en puntos marcados en siete ocasiones, así como ganar el trofeo de JMV por tres años consecutivos entre 1984 a 1986 –los cuales coincidieron exactamente con los tres años que su jugador predilecto Larry Bird ganó el trofeo de JMV en la NBA con su mimados Celtics de Boston.

“Para ese entonces, el árbitro de NBA, Ed Middleton, pitaba también en el BSN. Para la temporada 1986-87 de NBA, Middleton fue donde Larry y le dijo que en Puerto Rico había un anotador descomunal como él y que, al igual que él, había ganado también tres trofeos corridos de JMV. Larry entonces tomó un par de tenis, y las firmó escribiendo ‘de un tres veces corrido JMV a otro tres veces corrido JMV’. Fue un gran gesto de su parte y más viniendo de una de las glorias de mis Celtics. El final perfecto de la historia hubiese sido jugar junto a él con los Celtics”, agregó Torres.

Agridulce paso por Fajardo

Caminando jubiloso y con trofeo en mano de Jugador Más Valioso tras haber ganado el torneo “Governor’s Cup” en Nueva York, Torres fue interceptado de repente por dos individuos que lo detuvieron y le preguntaron “¿tú eres Torres? ¿Quieres jugar en Puerto Rico?”

Y así comenzó la historia del máximo anotador del BSN con la tierra que vio nacer a su padre en el pueblo de Guayama.

“Wiso Navárez y José Camuña tenían interés de llevarme a un ‘tryout’ con los Cariduros de Fajardo, pues en ese entonces solo se permitía firmar a dos jugadores de ascendencia puertorriqueña por equipo cada tres años y ellos acababan de firmar a Jerry Ocasio”, recordó Torres, quien en ese entonces era un armador de 5′11″.

“Luego que mi padre mostró su certificado de nacimiento me trajeron a Fajardo, un lugar totalmente diferente para mí, que había vivido toda mi niñez y adolescencia en Nueva York. A mi llegada conocí a Tomás Dones (cuyo nombre engalana actualmente la cancha de Fajardo). Él era un dirigente de escuela superior y tras verme me dijo: ‘necesito que regreses. Tú puedes ser el mejor jugador en la historia de Puerto Rico. Pero necesito que regreses’. Yo no hablaba casi español, pero asentí con la cabeza de forma afirmativa. Desde mi llegada sentí el calor de la gente en Fajardo me demostró. Me hicieron sentir querido y me sentí en paz”.

Esa temporada de 1975, Torres tuvo un debut destacado a pesar de no jugar mucho a inicios de torneo, terminando con promedio de 13.5 puntos por juego. También creció tres pulgadas durante ese verano, lo que permitió que también jugase de escolta por ratos.

“En Fajardo en ese momento solo me pagaban $75 por semana, me daban un par de tenis gratis y tenía un restaurante en el pueblo donde comía de gratis. El menú era bistec con arroz y habichuelas a las 7:00 a.m., chuleta con arroz y habichuelas al mediodía y pollo con papas y ensalada de noche. Con esa dieta y jugando en el BSN crecí tres pulgadas. Cuando salí en agosto rumbo a Oklahoma para jugar en Oklahoma City Southwestern Junior College medía 6′2″ y el que fue a buscarme al aeropuerto no me reconocía”, recordó Torres.

A su regreso en 1976, Torres ya medía 6′3″ y promedió 21.4 puntos con apenas 19 años de edad. Para 1977 en solo su tercera temporada ya era líder anotador del BSN por primera vez al superar la barrera de los 30 puntos por juego (30.1 de promedio).

“Ese año Ángel ‘Caco’ Cancel era dirigente y Julio Toro fue asistente. Ambos me dieron mucha confianza y por ellos fue que logré meter sobre 30 por juego. Pero Julio fue el que dio la milla extra conmigo, especialmente en lo referente a la preparación física. Él dirigía en el Turabo y me llevaba allí a correr, a brincar cajones, a subir escaleras y a hacer muchas cosas tres veces a la semana. ¡Su acondicionamiento físico era bien exigente! Y cuando no iba con Julio, me mandaba donde Víctor Vargas a entrenar pesas. Alternaba días con Julio y con Víctor. Era la primera vez que yo entrenaba así de riguroso”, reconoció Torres.

“Julio también me mandó a hacer unas tobilleras especiales a mi medida pues tenía problemas en los tobillos. Cuando jugué para Julio siempre me cuidó. Él y Flor Meléndez fueron los dirigentes más especiales para mí. Siempre confiaron en mí, tanto en el BSN, como en el Equipo Nacional y cuando jugué para ellos en ligas internacionales (en Argentina y Brasil con Meléndez y en México con Toro). Uno como jugador también tiene que estar dispuesto a escuchar, aprender y dar la milla extra para ser excelente y poder competir con los mejores del mundo. Sin duda, cuando jugué para ellos, ambos sacaban lo mejor de mí”.

No obstante, mientras jugó para Fajardo, ese no siempre fue su caso pues no gozaba del oído de la mayoría de los dirigentes que tuvo allí o de su gerencia y, mayormente, hicieron caso omiso a sus recomendaciones de jugadores que conocía durante sus años como cariduro.

“Yo les recomendé a Bobby Ríos y me dijeron que no, por lo que terminó firmando en Bayamón de novato. Luego les recomendé a Angelo Cruz y me dijeron que ‘era muy bajito’, así que terminó firmando con Canóvanas. De hecho, Angelo y yo éramos grandes amigos pues nacimos el mismo día. También le busqué a Orlando Febres y me dijeron que ‘era muy flaco’. Hasta conseguí a Frankie Torruellas, pero resultó que había firmado un contrato con Isabela. El otro fue el armador Pedro Morales, que fue a Bayamón. Pocas veces tuve un equipo competitivo a mi alrededor y no fue por falta de esfuerzos de traer talento a Fajardo. Simplemente no tenían visión”, sostuvo Torres.

“Rayos, cuando llegó Edgar León tampoco lo quisieron firmar. Les dije que tenían que firmarlo de inmediato y formé un lío. ¿Se imaginan cómo hubiese sido Fajardo si hubiese tenido a Bobby, a Angelo, a Febres, a Morales y a Edgar todos juntos? Pudimos haber tenido una dinastía en Fajardo, pero siempre buscaban faltas a los jugadores en vez de visualizar sus fortalezas.”

De hecho, fue para 1984 -al poco tiempo de firmar a León y de cambiar a Diego Meléndez para traer a Morales y a Rubén Villoch y sumarlos a Raymond Milligan y Luis Brignoni- que Fajardo pudo hacer un avance significativo y colarse en semifinales del BSN. Desafortunadamente, fue el propio Torres quien descarriló las posibilidades de título con una lesión en una pelea.

“La campaña de 1984 fue la que más disfruté porque teníamos un grupo bien bueno. Me hicieron caso al traer a Villoch y Morales mediante cambio y llegamos más lejos de lo que se esperaba pues nadie contaba con nosotros. Sin embargo, me lastimé en el quinto juego en el que eliminamos a los Polluelos de Aibonito a pesar de 63 puntos de Rolando Frazer. En ese juego me fracturé dos nudillos de la mano derecha cuando le metí un puño en la cara a Joe Cruz, quien le había dado un puño en la cara a Morales a traición y yo salí en su defensa. Ahí se acabó mi temporada y Fajardo se eliminó. Cuando me sané fui a jugar a Argentina”, indicó Torres con cierto remordimiento.

En total, Torres jugó por 15 temporadas con los Cariduros, siendo líder anotador del BSN en siete ocasiones mientras estuvo allí (1977-1979, 1984-1987) y fue Jugador Más Valioso en tres ocasiones consecutivas (1984-1986). De hecho, promedió 30 puntos o más en cuatro ocasiones, incluyendo un récord de 35.5 puntos por juego en 1987, algo que nadie ha estado cerca de emular.

“Creo que ese 1987 debió ser el cuarto trofeo consecutivo de JMV para mí, pero parece que se cansaron de dármelo”, agregó Torres entre risas.