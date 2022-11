Filadelfia — Se espera que James Harden esté fuera alrededor de un mes debido a una tensión en el tendón del pie derecho, indicó el jueves una persona que tiene conocimiento de la lesión de la estrella de los 76ers de Filadelfia.

Harden se lesionó en la derrota de los Sixers ante Washington el miércoles, agregó la persona que habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que no han revelado públicamente la lesión.

Harden se tropezó avanzando hacia la canasta al inicio del encuentro y quedó tendido sobre su espalda con dolor antes de levantarse y seguir jugando. Harden terminó con 24 puntos.

Los Sixers tienen foja de 4-5 antes de recibir el viernes en casa a los Knicks de Nueva York.

Filadelfia ha tenido problemas al inicio de temporada, jugando por momentos sin el campeón anotador de la NBA Joel Embiid por enfermedad. El entrenador Doc Rivers indicó que Embiid tenía gripa y no ha estado con el equipo recientemente para evitar propagar el virus en el vestuario. Embiid, quien promedia 27,2 puntos y 9,5 rebotes en seis encuentros se perdió el encuentro del lunes en Washington por el mismo motivo.

PUBLICIDAD

Harden, de 33 años, promedia 22 unidades y 10 asistencias en los primeros nueve duelos de la campaña. El Jugador Más Valioso del 2018 al parecer ya se recuperó de la tensión en el tendón de la corva izquierdo que decimó su explosividad la temporada pasada y que lo llevó a pasar “momentos difíciles, momentos muy oscuros” en su vida personal durante su recuperación.

Los Sixers disputarán seis de sus próximos siete duelos en casa.