Eddie Casiano fue uno de los protagonistas de la última época dorada de los Atléticos de San Germán, cuando en la década de 1990 ayudó a conquistar los últimos campeonatos de la tradicional franquicia del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Junto al armador Nelson Quiñones, Casiano formó parte de los “nenes” en la Ciudad de las Lomas al dejar su huella en la liga siendo apenas un jovencito.

Su aportación a la histórica franquicia fue reconocida.

El actual dirigente de los Piratas de Quebradillas fue honrado el miércoles por su trayectoria de 13 temporadas en la “cuna del baloncesto” con el retiro de su número 5 en el coliseo Arquelio Torres Ramírez.

El banderín de Casiano colgará junto al número 4 de su excompañero de equipo José “Piculín” Ortiz y el 33 de Armando “Armandito” Torres.

“Pensé que esto no iba a suceder nunca, que me iban a retirar la camisa. Todavía no me ha dado el golpe y de sentir en la franquicia donde todo comenzó”, dijo el exjugador, de 48 años, a El Nuevo Día previo al homenaje.

Eddie Casiano sujeta el banderín que colgará en el Coliseo Arquelio Torres.

Casiano debutó en el BSN con los Atléticos en 1988 a los 15 años bajo la tutela del veterano técnico Flor Meléndez. De inmediato, se convirtió en uno de los mejores anotadores de la liga y ayudó al quinteto a ganar los campeonatos de 1991, 1994 y 1997. San Germán no ha ganado más campeonatos desde entonces.

“Son muchas memorias buenas. Yo vivo aquí. Tengo mi casa, mi familia y mis tres hijas. Dice mucho de los años que estuve aquí que, para mí, fueron los mejores años con los “nenes” y Piculín (Ortiz). El grupito que teníamos, éramos una familia. Ya eso no se ve tanto en el baloncesto. Me trae muy buenos recuerdos”, agregó.

Casiano se refiere a sus compañeros de equipo Quiñones, Luis Allende y Oscar Santiago. El cuarteto, junto a Ortiz, fue uno de los más talentosos y populares en los noventa. Bajo la dirección de Carlos Morales, alzaron los títulos de 1991 y 1994. Y en el 1997 lo lograron con el fenecido técnico Miguel Mercado.

“Ha cambiado la filosofía. Ya no se pueden restringir los jugadores, son agentes libres. Económicamente, las cosas no son como antes. Hay problemas económicos. Los contratos son más onerosos. Antes, un contrato bueno era $25,000 o $30,000, con los nenes. Es el cambio de tiempo. Es difícil con una cancha pequeña, negocio pequeño, subsistiendo frente a las potencias actuales en el BSN. Es normal que pase”, opinó sobre el estado actual de los Atléticos.

Hace 24 años que los Atléticos no juegan en una final del torneo. Hasta el miércoles, el actual equipo juega para marca de 3-12, últimos en la División A. Antes de comenzar la temporada, la participación del conjunto estuvo en duda ante un intento fallido de venta de la franquicia.

Sin embargo, por unos minutos, los fanáticos locales presentes olvidaron el mal momento que atraviesa la escuadra para aplaudir y agradecer la gesta de Casiano a finales del siglo pasado.

“Fue una gran época. Soy más o menos de la edad de ellos. Fue una época indiscutible que no se puede olvidar. Extraño esa época. Ahora pues, por lo económico, no se han podido sostener buenos jugadores”, declaró Efraín Quiñones, fanático sangermeño de 51 años.

En los 13 años en San Germán, Casiano acumuló 6,090 puntos (segunda mayor cantidad de la franquicia) en 309 juegos para promedio de 19.7 tantos por cotejo. Con los Atléticos, encestó 613 triples de sus 1,065 en su carrera de 21 temporadas. Fue el Jugador Más Valioso en 1997. De 2001 a 2006, Casiano jugó con los Leones de Ponce y luego de retiró en Mayagüez, jugando sus últimos dos torneos en 2007 y 2008.

En 2012, comenzó su carrera como dirigente con los Indios, ganando el título de dicho año. Ha pasado por los Santeros de Aguada y Cangrejeros de Santurce. En 2019, tomó las riendas de los Piratas.

Ante una larga trayectoria en el BSN como jugador y dirigente, Casiano señala su tiempo en San Germán como el más importante.

“Fueron muchas batallas y guerras. Esto me ayudó en todo porque me crié en el BSN. Me ha dado mi vida completa. Agradecido con el baloncesto, la franquicia y todas las personas envueltas en mi carrera. Flor, Caco Cancel, Morales, Ray Amalbert, Mercado, Manolo Cintrón y Carlos Mario Rivera. Tuve la dicha de tenerlos como dirigentes y hoy día soy coach gracias a ellos”, indicó.

Con una vida ligada a los Atléticos, ¿le gustaría a Casiano tener un puesto en la franquicia? El también dirigente de la Selección Nacional de Puerto Rico no cierra las puertas a un retorno.

“Espero, algún día, antes de retirarme, poder trabar en San Germán en una función de gerente general, de dirigente. Uno nunca sabe. Con mucho respeto al coach que está ahora (Xavier Aponte) y yo estoy en Quebradillas. Pero, en el futuro, como vivo aquí, cuando esté más viejito, terminar aquí en mi hogar, mi cancha, donde todo comenzó”.