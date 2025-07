Una temporada de ensueño de Emmanuel Mudiay con los Piratas: “Este año se sintió diferente”

“ Hay muchas que no puedes controlar en un mundo político. Así que me decía si quería continuar jugando ”, compartió Mudiay a la prensa sobre la mejor liga del mundo luego de recoger el trofeo.

“Ciertas cosas no iban a mi manera pero amo el baloncesto. La política es la política. Así que cuando llegué al BSN, la política quedó a un lado. Vamos a jugar. Lo que aprendí aquí es que los muchachos van a ir por ti todos los días. Tienes que estar listo siempre. Es algo importante y me gusta eso de la liga ”, agregó.

“De cierta manera, quería honrarlos, ganarlo por ellos. No estaría en esta posición sin ellos. No quiero aceptar este premio sin decir lo mucho que significan para mí. Este año hemos sacrificado mucho”, comentó.

“Puerto Rico es como una segunda casa para mí. El primer año fue de aprendizaje en Santurce. El año pasado, no estuve contento cómo jugamos como equipo. No fue la mejor temporada. Este año se sintió diferente. Todo el mundo sacrificó algo y nos convertimos en un equipo unido, saliendo fuera de la cancha, pequeñas cosas así. Es una familia ”, resaltó Mudiay.

“ Tuve muchas ofertas que rechacé. No era el mejor momento para aceptarlas. Aquí no es tan lejos de casa y a mi familia le gusta venir ”, apuntó Mudiay.

“Siempre quise hacer eso desde pequeño. Lo he hecho desde niño. Es raro porque mi confianza sube en esos momentos. He fallado algunos y he logrado otros. Para mí, es ganar, ayudar al equipo de la mejor manera posible. Uno no quiere hacer un tiro ganador todo el tiempo. Uno quiere ganar con buen ventaja. Pero si la situación viene, estoy listo comoquiera”, finiquitó.