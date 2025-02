Los Bucks envían a Khris Middleton a los Wizards a cambio de Kyle Kuzma

Los Bucks de Milwaukee traspasaron a Khris Middleton, un campeón de la NBA y medallista olímpico de oro, a los Wizards de Washington a cambio de Kyle Kuzma, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

Como parte de la negociación, A.J. Johnson pasó de los Bucks a los Wizards y Patrick Baldwin de los Wizards a los Bucks, además de un intercambio de selecciones futuras y algo de capital de draft de segunda ronda, añadió la persona. La fuente habló con AP bajo condición de anonimato porque el canje aún no había recibido la aprobación de la liga.

No estuvo disponible para la derrota de los Bucks en siete encuentros ante Boston en las semifinales de la Conferencia Este de 2022 y jugó en solo 33 partidos en 2022-23 y 55 en 2023-24. Middleton no hizo su debut en 2024-25 hasta el 6 de diciembre mientras se recuperaba de cirugías durante el verano en ambos tobillos. No anotó en dos juegos a finales de enero.