Los Cangrejeros de Santurce no hicieron un mal papel en su regreso al Baloncesto Superior Nacional (BSN). Aunque no cumplieron con las altas expectativas puestas en sus propios hombros, finalizaron su participación en la temporada 2021 con una respetable actuación.

Eliminados el miércoles en el sexto juego de la serie de cuartos de final por los Capitanes de Arecibo, la gerencia cangrejera promete darle continuidad al proyecto en las manos de Noah Asadd y Jonathan Miranda, productores de la casa disquera Rimas, a quienes se sumó como coapoderado el artista urbano Bad Bunny.

“Nuestra fanaticada nos respaldó en este último juego y eso significa el trabajo que hemos hecho toda esta temporada. Esto es un proyecto que parece de años y en realidad lleva meses”, dijo René Morales, gerente general de los crustáceos.

“La marca, la mercancía, la base de fanáticos volviendo a los juegos en el coliseo Roberto Clemente y el Coliseo de Puerto Rico después de tantos años, creo que son muchas cosas bonitas y positivas que podemos sacar de aquí. Esto es solo el comienzo de los Cangrejeros de Santurce. Una nueva etapa, una nueva era y mañana (hoy) mismo comenzamos a trabajar para la próxima temporada”, agregó.

Los Cangrejeros desaparecieron del BSN luego de su última participación en 2016 a manos del apoderado Ariel Rodríguez, quien tomó el equipo tras la salida del productor de espectáculos Ángelo Medina. Medina estableció a los Cangrejeros mediante una fusión de las franquicias de Aguadilla y San Juan en 1998 y creó una dinastía de cinco campeonatos entre dicho año y 2003. Su último título fue en 2007.

Asadd y Miranda entraron al BSN con los Atléticos de San Germán en 2020 para luego irse por su cuenta y revivir, un año después, a los Cangrejeros. Su apuesta principal en el tabloncillo fue el veterano exenebeísta José Juan Barea, de vuelta al torneo luego de una ausencia de 16 años, más celebrar los partidos locales en el Coliseo José Miguel Agrelot.

La jugada, desde el saque, fue un éxito, atrayendo unos 11,000 aficionados para el primero partido como local en el “Choliseo” el pasado mes de julio frente a Arecibo. De igual forma, regresaron para dos partidos “retro” en el Clemente, la denominada “catedral” que fue la cancha local durante los playoffs.

En la marcha, sin embargo, se vieron limitados ante las escasas opciones de montar un equipo de calibre en su primer año. Sobrevivieron gracias la veteranía de Barea y el base Filiberto Rivera, la puntería del escolta Isaac Sosa; los importados de impacto como los exnebeístas Thomas Robinson, Frank Gaines y Michael Beasley, más la dirección de exjugador Larry Ayuso, quien sustituyó al mentor argentino Néstor “Che” García a mitad de temporada.

Santurce terminó cuarto en la División B con marca de 15-17 y le dieron pelea a los Capitanes, líder del Grupo A y con una plantilla muy superior en papel, durante seis partidos de cuartos de final.

Morales indicó que tanto Asadd y Miranda así como Bad Bunny, presentes en el Clemente el pasado miércoles, aprendieron en el trayecto del torneo y están entusiasmados de echar el equipo hacia adelante.

Bad Bunny, coapoderado de los Cangrejeros de Santurce, en el coliseo Roberto Clemente para el sexto juego de cuartos de final frente a los Capitanes de Arecibo. (BSN)

“Están muy contentos y han aprendido muy rápido. Son personas brillantes que cuando se meten a algo lo hacen de lleno. No paran lo que es Noah, Jommy (Miranda) y el equipo de Rimas completo. Están sumamente entusiasmados y, en los pasados días, hablamos sobre el futuro del equipo. Prácticamente, no están con un plan de salir sino de desarrollar, de convertir esto en un grupo internacional y hacer cosas grandes. Esto no es algo de este año. Van a largo plazo”, indicó.

La temporada 2022, sin embargo, podrían jugarla sin los servicios de Barea, quien evaluará su futuro como jugador en los próximos meses.

Los Cangrejeros descansarán poco ya que en diciembre debutan en la Liga de las Américas (ahora Basketball Champions League) en diciembre tras la invitación de FIBA. Santurce cayó en el Grupo A junto al Real Estelí de Nicaragua, finalistas de la temporada basada, y el equipo canadiense de Stinger de Edmonton.

Vista del coliseo Roberto Clemente desde el techo de la instalación durante el sexto juego de cuartos de final entre Santurce y Arecibo. (BSN)

Ayuso continúa como dirigente

Ayuso está en agenda para seguir con la dirección de los Cangrejeros en el certamen continental.

“Primero, tengo que darles las gracias a los muchachos, felicitarlos por todo lo que tuvimos que enfrentar desde que yo llegué, con lesiones, respondieron muy bien. Desde el primer día, me dieron el respeto y compraron el plan que teníamos. Gracias a la gerencia que fue bien profesional. No hay quejas. A la fanaticada también, tener ese calor fue bien bonito. La temporada fue fuerte y le damos crédito a Arecibo. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron y esperamos seguir creciendo y trabajando duro”, declaró Ayuso.

“Tenemos que sentarnos ahora y ver qué jugadores están disponibles. Seguiremos trabajando para convertir a Santurce en un equipo campeón. Es lo que queremos”, añadió.