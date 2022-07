Ponce.- Los Cariduros estuvieron cerca de dar un tablazo en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens durante la serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) frente a los Leones. Al final, se quedaron cortos en cumplir con el robo que pudo haberle dado el pase a las semifinales.

Fajardo quedó el viernes eliminado 90-77 en su cuarto intento de ganar en la carretera frente a los Leones en una luchada serie donde ningún equipo cedió en su cancha local.

Previo al séptimo y decisivo partido en la Ciudad Señorial, el base de los Cariduros Alex Abreu falló una güira con ocho segundos del tercer desafío que dejó el marcado 104-103 a favor de los Leones. Una victoria Fajardo quizá hubiera volteado la serie a su favor al no perder en los tres compromisos en el Coliseo Tomás Dones.

El viernes, después de encestar 116 puntos en el triunfo del sexto compromiso, la ofensiva se quedó sin gasolina en el partido más importante.

“Primero que nada, fue una gran serie. Comenzamos duro pero ellos hicieron sus ajustes en la segunda parcial. Hay que darle créditos. Hicieron el avance en el tercer cuarto y no nos pudimos recuperar. Metieron la bola grande. Esta serie era bien difícil y dura”, dijo Allans Colón, dirigente de los Cariduros, quien perdió la batalla contra su hermano Wilhelmus Caanen, mentor de Ponce.

“Tratamos cuatro veces. Los primeros tres juegos (en Ponce) fueron más cerrados y este, una combinación. Terrence Jones no tuvo su juego, Víctor Rudd no tuvo una gran noche. Mala suerte. El día malo lo cogimos hoy (el viernes). Peleamos hasta lo último”, agregó.

Fajardo arribó al séptimo choque con promedio de 104 puntos frente a Ponce, y Jones con una media de 32 unidades. El importado terminó solo con 10 puntos mientras que Rudd consiguió 12.

Terrence Jones fue una máquina de puntos contra Ponce. En el séptimo juego, fue limitado a 10 puntos. (David Villafane/Staff)

Los Cariduros se apoyaron en su cuadro titular, compuesto por los dos refuerzos y los experimentados Abreu, John Holland y Emmanuel Andújar. El banco no tuvo un rol protagónico, consiguiendo solo 55 puntos en la serie. En comparación, Jones tuvo 49 puntos en el cuarto partido.

“De mi parte, si ves que no roté mucho en esta serie porque yo apenas tenía este cuadro regular dos días antes de comenzar los playoffs. Tenía que dar minutos largos a los muchachos para que se acoplaran. Yo aposté a tratar de sacar esta serie, acoplar a los muchachos para cuando lo estuvieran, comenzar a jugar juntos en la próxima. Pero, a veces hay apuestas que tu pierdes. Me quedo firme en las decisiones que tomamos. Tiramos todo. Ponce fue mejor”, comentó.

Colón tiene contrato para la temporada entrante. Regresó este año a la franquicia que ayudó a formar la década pasada en Coamo y que luego dio el brinco a Aguada, ganando el campeonato en 2019 bajo la dirección de Carlos González como los Santeros.

El COVID-19 sacó de carrera a los Santeros en 2020 en la “burbuja” del BSN, perdiendo un partido de reto contra San Germán. En 2021, ante averías en el Coliseo Chavalillo Delgado, la administración mudó sus operaciones a Fajardo. El equipo logró el pase a semifinales, pero fueron barridos por los Capitanes de Arecibo.

González se fue a dirigir a los Gigantes de Carolina y los Cariduros anunciaron la contratación del técnico español Iván Déniz, pero no pudo llegar a tiempo. Colón entró luego de salir de los Piratas de Quebradillas ante diferencias de filosofía con el nuevo apoderado, el estadounidense Dion New.

Fajardo comenzó la fase regular caliente con 4-0. Al final, terminaron terceros en la Sección B con récord bajo .500 (15-17).

“No quiero hablar de eso ahora. Lo dueños también te dirían los mismo. Vamos a botar esto. No fue una temporada fácil. De altas y bajas con enfermedades, cambios de refuerzos, jugadores que llegaron tarde. Bien agradecido de Wilson y Joel López porque me trajeron en un momento que tomé una decisión más difícil, de que no quería estar donde estaba. Me trajeron a un sitio que conozco y un equipo que puedo ser yo”, resaltó Colón.

Abreu, Andújar, Holland y Maura restan del equipo campeón de 2019. Fajardo tiene un cuerpo de reservas jóvenes, encabezado por el talento de Iván Gandía, Arnaldo Toro, Leandro Allende, Chris Brady y Manny Camper.