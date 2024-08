La insistencia de un sector de la fanaticada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) para que se muden a una instalación más amplia, no hará que la gerencia de los Criollos de Caguas mueva de sede el séptimo y decisivo choque de la serie final contra los Osos de Manatí , que definirá cuál será el nuevo equipo campeón de la liga este viernes.

No obstante, este miércoles El Nuevo Día contactó al director de torneo del BSN, licenciado José Couto , y este confirmó que, aunque fue una consideración que tuvo en mente la gerencia de la franquicia de Caguas durante el transcurso de la postemporada antes de la serie final, no ha habido ningún pronunciamiento nuevo del equipo con una petición para mudarse de cancha para el último juego.

“No. La administración de Caguas no quiere, y es una determinación de ellos”, respondió Couto a preguntas de este medio. “Ellos lo pensaron, y luego, a insistencia de su fanaticada, desistieron. Su fanaticada no quiere”, agregó Couto, recordando que esto sucedió antes de la final.