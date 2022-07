Los Indios de Mayagüez lucieron capaces de robarse el partido de reto en el Coliseo Guillermo Angulo contra los Gigantes de Carolina con un primer parcial de 27-14 y con el apoyo de una numerosa fanaticada en las gradas que llegó a la zona metropolitana para acompañar al quinteto.

No obstante, la tribu no fue igual en los próximo 30 minutos de acción y sucumbieron el jueves en la noche ante unos inspirados Gigantes 79-73 para quedarse cortos en completar la virazón de una temporada que comenzó como un fracaso.

Mayagüez inició la fase regular con 0-7, arranque que provocó la salida del técnico Xavier Aponte y la entrada del exjugador Christian Dalmau en su debut en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) como dirigente. El resultado fue terminar con marca positiva de 17-15, bueno para un quinto lugar en la Sección A.

Como finalizaron con mejor récord que Carolina, cuarto en la Sección B con 14-18, los Indios retaron a los Gigantes para intentar colarse a la postemporada.

PUBLICIDAD

El intento se quedó corto con una ofensiva que se apagó en el segundo parcial con apenas nueve tantos, y luego 19 y 18 tantos en el tercer y cuarto parcial, respectivamente.

“En este tipo de juego cualquier situación puede pasar. Tuvimos muchos tiros abiertos que la bola no entró y ellos, del segundo cuarto en adelante, cogieron ritmo ofensivo con 28 puntos en el tercero. Comenzamos el juego de una manera, pero no pudimos cerrarlo. Parte de la inexperiencia de los muchachos que tengo que no han estado en un escenario como este y pagamos el precio”, dijo Dalmau luego del encuentro.

“Ellos hicieron sus ajustes. Estas cosas pasan en el baloncesto. De la manera que empezamos, nadie esperaba que estuviéramos aquí. Terminamos con récord positivo de 17-15. No era lo que queríamos porque tuvimos la oportunidad de entrar a playoffs. Pero, estoy satisfecho con el trabajo de los muchachos. Lo dieron todo. Es fuerte y doloroso, pero hay que prepararse para que el año que viene no estar en esta posición y entrar de forma directa”, agregó.

Dalmau se queda en la dirección

El gran trabajo de Dalmau con la tribu fue recompensando por la gerencia de la franquicia con una extensión de su contrato hasta la temporada 2023.

Mayagüez tiene en su plantilla a jugadores jóvenes como el armador Georgie Pacheco, el alero novato Jordan Cintrón, más los experimentados Jared Ruiz y Joseph Soto. El base Jaysean Paige no completó la temporada por una operación de apendicitis y el alero del Equipo Nacional, Justin Reyes, no se pudo reportar este año por su compromiso en la Serie A de Italia.

“Es un equipo bien joven. Hay que buscar la manera de traer dos o tres piezas de experiencia que puedan ayudar. Por eso pedí un año más para seguir lo que comencé y ver si el año que viene podemos clasificar directamente”, indicó Dalmau.