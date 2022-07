Jonathan García y José Guitián acumularon triples para remontar. Alex Franklin y Alejandro “Bimbo” Carmona, con una herida abierta arriba de una ceja, fajándose en la defensa para lograr paradas contra una ofensiva india de altura. Los suplentes Néstor Rodríguez y José Carlos Rivera con puntos vitales en los minutos finales.

Sin los titulares Tremont Waters y George Conditt IV y con el refuerzo Sheldon Mac poniéndose la capa de héroe, los Gigantes de Carolina necesitaron un esfuerzo colectivo para derrotar el jueves 79-73 a los Indios de Mayagüez en un empaquetado Coliseo Guillermo Angulo para avanzar a la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La tribu (17-15) retó sin éxito a Carolina (14-18) por el pase a la postemporada que otorgaba el cuarto lugar de la Sección B a los playoffs.

Waters y Conditt IV estuvieron ausentes por sus compromisos en la Liga de Verano de la NBA en Las Vegas, Nevada, y los carolinenses completaron un esfuerzo enorme para eliminar al caliente quinteto de la Sultana del Oeste bajo el mando del dirigente Christian Dalmau.

“Al no estar Tremont y Conditt, que son jugadores jóvenes, le tocaba el turno a jugadores como Franklin, Jonathan, Bimbo, Guitián, Nesty (Rodríguez) que es un veterano que no ha tenido muchas oportunidades pero que lo he tenido en el pasado, en 2017 en Quebradillas. Hicieron un trabajo estupendo, José Carlos Ortiz viniendo del banco”, reaccionó Carlos González, dirigente de los Gigantes, a El Nuevo Día luego del partido.

“Fue lo que hablamos en el camerino porque es un equipo que depende mucho del esfuerzo. Lo superamos en ese aspecto en la segunda mitad. Aunque no tuvimos una ofensiva fluida fuimos batallando posesión por posesión hasta que pudimos anotar los canastos grandes. Creo que fue un trabajo colectivo grande. El lado defensivo…contra mano, no puedo pedirles más a los muchachos. Fue un trabajo de corazón”, agregó.

Mac fue la bujía con 25 puntos y 8 rebotes. Guitián tuvo 11 con tres triples, dos importantísimos en el tercer parcial para la primera ventaja de los locales en el partido. García finalizó con nueve tantos y tres tiples; Ortiz salió de la banca con cinco tantos y cinco asistencias; y Rodríguez también coló cinco tantos en minutos de calidad.

Carolina se vio abajo hasta por 13 puntos, pero la gestión defensiva dejó a Mayagüez en nuevo tantos en el segundo parcial, más en menos de 20 tantos en el tercer y cuarto periodo para sacar la victoria. Los Indios iniciaron el encuentro con 27 puntos en el periodo inicial.

“Fue seguir peleando. Es un equipo que ha jugado muy bien. Terminó como uno de los más calientes en la liga. Son grandes. Perdimos a Conditt IV que es nuestro grande. Guitián es nuestro cuatro pero no es de la misma fortaleza. Después de Guitián nos vamos con Franklin. Guitián anotó unos canastos grandes en la segunda mitad y de ahí no miramos atrás. Lo que hizo Franklin en la cuatro, peleando con todo el mundo. Todo el mundo puso su granito”, indicó González.

Carolina tendrá poco descanso ya que el lunes visitan a los campeones defensores Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguiana para el inicio de cuartos de final. Carolina y Arecibo dividieron su serie particular 1-1.

“Déjame disfrutarme esto por 24 horas y mañana pienso en ellos”, soltó González sobre la próxima encomienda.

“Que te puedo decir, son el equipo campeón pero nuestro objetivo era llegar aquí. Comenzamos 1-7, y poder hacer esto frente nuestra gente en un juego de reto y clasificar, hoy no acabamos. Vamos a disfrutar y luego nos preparamos. Ellos son un gran equipo pero cualquier cosa puede pasar”, añadió.

González, doble campeón del BSN como dirigente (2017 con Quebradillas y 2019 con Aguada), está en su primer año al mando de los Gigantes, plaza que volvió a la liga en 2021, año que solo pudieron conseguir seis triunfos. Aunque se logró el cometido de adelante a los playoffs, González no está complacido.

“Después que te invitan ala fiesta y tú no bailas, tú quieres bailar. Es un gran logro pero no es suficiente para decir que no vamos a competir. Queremos seguir. Si podemos robarnos uno otro juego, podemos tener a Conditt y Waters de vuelta y con ellos somos otro equipo”, expresó González.