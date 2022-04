Fajardo.- Los Leones de Ponce son el mejor equipo ofensivo en las primeras dos semanas del torneo 2022 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El dirigente ponceño Wilhelmus Caanen, sin embargo, no resalta la habilidad de los melenudos para anotar a la hora de hablar del gran arranque de 4-1, el mejor del quinteto de la Ciudad Señorial desde que jugaron en la final de 2019.

“Este equipo está entendiendo que lo más importante es la defensa”, dijo el mentor de los Leones el miércoles tras acabar con el invicto de los Cariduros de Fajardo.

“Ahora mismo no estamos jugando el baloncesto más bonito ofensivamente. En ocasiones, a los coaches nos frustra un poco porque trabajamos y practicamos muchos comportamientos y jugadas para que haya toque de balones para todo el mundo. En estos momentos, no hemos hecho el ‘click’ ofensivo, pero ha sido contrario en la defensa”, agregó.

Ponce lidera las anotaciones con 84.7 puntos por partido, además de quemar la malla detrás del arco con 8.0 triples por encuentro, y figura séptimo entre los equipos que menos puntos permiten con media de 79.4 unidades. Es una mejoría sustancial ya que en la pasada campaña permitieron 89.9 puntos en 32 encuentros.

El armador Jezreel de Jesús es el mejor anotador de los Leones con 18.2 puntos, seguido por el importado Jarell Brantley con 12.8 tantos y Mike Rosario con 11.0. Ponce está segundo en el departamento de rebotes con 33.8 y primero en robos de balón con 8.4.

Mike Rosario, de los Leones, promedia 11.0 puntos en su regreso al conjunto. (David Villafane/Staff)

“Los jugadores que son defensivos son defensivos pero, un jugador ofensivo como Macho De Jesús lo vemos haciendo el esfuerzo defensivo, al igual que E.J. Crawford y Mike Rosario. (Carlos) Yao López nos está ayudando, saliendo del banco. Los refuerzos son netamente defensivos. Se ha convertido en un equipo con cultura defensiva. Esperamos que, en algún momento, nuestra ofensiva fluya mejor para facilitarnos las cosas”, indicó Caanen.

Ponce suma victorias contra Fajardo, Guaynabo, Guayama y Mayaguez. Tiene una derrota ante San Germán.

En 2020, los Leones terminaron últimos en la “burbuja” del hotel Wyndham Grand Río Mar de Río Grande. En 2021, iniciaron con récord de 2-5. Finalizaron con 19-13 para ocupar el tercer lugar de la Sección A y quedaron eliminados en los cuartos de final frente a los Mets, en parte por el milagroso canastazo a larga distancia de Jonathan Han en el quinto partido.

“ Hay que tener mucho cuidado si pensamos de otra manera porque podemos perder un poco de lo que hemos ganado, que ha sido con la defensa ” Wilhelmus Caanen / dirigente de los Leones

Caanen le da la bienvenida a un inicio positivo, pero está claro que queda mucho por jugar.

“Honestamente, todavía no me siento cómodo con la situación porque sabemos que no se trata del récord al principio, sino del récord al final. Estamos claros que tenemos que seguir trabajando en una temporada que cualquier cosa puede pasar”, dijo.

“Van a ver que equipos van a mejorar y otros que van a caer en rachas negativas. Me quiero mantener enfocado en sacar todas las victorias posibles, que estemos en ritmo y los muchachos estén saludables. Al (buen) récord le damos la bienvenida y, de eso se trata, pero no podemos entrar en una zona de confort”, señaló.

Los Leones juegan sin el joven guard Ismael Yomar Cruz por una lesión en el pie. Tampoco ha llegado el importado Tony Bishop, mientras que Aleem Ford está en agenda para reportarse en algún momento al encontrarse en descanso tras terminar la G-League.

Sobre los refuerzos (Brantley y Marvin Jones), a Caanen no le molesta que se presenten como jugadores con poco poder ofensivo. Brantley promedia 12.8 puntos y 5.0 rebotes, y Jones 7.6 tantos con 7.4 rebotes.

“Estamos acostumbrados a que los refuerzos anoten 20 puntos y atrapen 10 rebotes. Al final, ellos son la punta de lanza defensiva de este grupo. Nuestro récord ha sido porque hemos podido defender. Hay que tener mucho cuidado si pensamos de otra manera porque podemos perder un poco de lo que hemos ganado, que ha sido con la defensa”, recalcó Caanen.

Los Leones regresan a la cancha el viernes cuando reciban a los Indios de Mayaguez en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.