El dirigente de los Mets Luis Rojas condenó el miércoles el comportamiento del excoordinador de rendimiento de bateo de Nueva York Ryan Ellis pero dijo que nunca vio a su compañero de trabajo actuar de manera inapropiada después de que Ellis fuera despedido recientemente por acoso sexual.

El Athletic informó el miércoles que en el verano de 2018, tres empleadas de los Mets se quejaron a recursos humanos de que Ellis, entonces el coordinador de bateo de ligas menores, les había dirigido comentarios lascivos en persona y por mensaje de texto.

Ellis, ascendido al cuerpo técnico de las Grandes Ligas el verano pasado, fue despedido el mes pasado después de que Nueva York investigara el asunto por segunda vez. Su salida se produjo poco después de que el club despidiera al gerente general recién contratado, Jared Porter, por enviar mensajes de texto e imágenes sexualmente explícitos y no invitados a una reportera en 2016 mientras trabajaba para los Cachorros de Chicago.

El expiloto de los Mets, Mickey Callaway, ahora entrenador de pitcheo de los Angels de Los Ángeles, fue suspendido este mes y está bajo investigación en medio de acusaciones de comportamiento inapropiado hacia varias mujeres que trabajan en medios deportivos.

Mickey Callaway dirigió a los Mets entre 2018 y 2019. (Seth Wenig)

En un comunicado a The Athletic, Nueva York dijo que investigó y sancionó a Ellis en 2018, pero que no despidió su empleo. El equipo declaró que recibió nueva información en enero sobre el comportamiento de Ellis en 2017-18 y lo despidió el 22 de enero por “violar la política de la compañía y no cumplir con los estándares de profesionalismo y conducta personal de los Mets”.

“Hemos establecido nuevas expectativas”, expresó Rojas desde el complejo de entrenamiento de primavera del club en Port St. Lucie, Florida. “También se han agregado nuevas vías para informar casos como este. Ha sido decepcionante. Lamento verlo desde lejos “.

Ellis, un ex jugador de cuadro de ligas menores, fue contratado por los Mets como entrenador de ligas menores en 2006. Rojas se unió a la franquicia un año después como gerente de su equipo de la Liga Dominicana de Verano, y ambos habían estado con la organización desde entonces, gastando la mayor parte de ese tiempo en las ligas menores.

Rojas asumió el cargo de dirigente de Nueva York en enero de 2020 luego de que Carlos Beltrán fuera despedido 77 días después de su mandato por su papel en el escándalo de trampas de los Houston Astros de 2017. Ellis se unió al personal de las Grandes Ligas para la temporada regular acortada por la pandemia luego de que el entrenador de bateo Chili Davis se retirara. Ellis estuvo con el equipo durante la temporada de 60 juegos.

“Mi relación con Ryan, conociéndolo durante años aquí en la organización de los Mets, ha sido estrictamente de béisbol”, sostuvo Rojas. “Eso es lo que tuvimos en cuanto a conversaciones”.

“Esas malas conductas son simplemente inaceptables”, agregó. “Debemos tener un entorno seguro para trabajar, un lugar de trabajo seguro”.

Rojas añadió que ha tenido reuniones de video regulares con su cuerpo técnico en esta temporada baja, y Ellis no había sido parte de ese grupo porque Davis regresa para la temporada 2021.

Las mujeres que hablaron con The Athletic sobre Ellis describieron comentarios sexualmente explícitos hechos en persona y mensajes de texto persistentes que querían que fueran de naturaleza sexual.

Rojas reconoció al nuevo propietario Steven Cohen por responder rápidamente a las acusaciones contra Porter y Ellis y señaló los nuevos procedimientos de denuncia establecidos por el equipo para que los empleados denuncien comportamientos ilícitos, incluida una línea directa externa que permite a los empleados permanecer en el anonimato si así lo prefieren.

Major League Baseball ha adoptado una línea directa similar para los empleados de la liga y del equipo que también está disponible para los empleados que no pertenecen a la liga, como los periodistas.

“Nuestra nueva propiedad definitivamente ha establecido un nuevo conjunto de expectativas que ellos han puesto, y también hay nuevas vías para reportar estos casos”, dijo Rojas. “Estoy bastante seguro de que este tipo de comportamiento será inaceptable en esta organización. Lo dejaré así “.