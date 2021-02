Nueva York — Los Angels de Los Ángeles suspendieron el martes a su coach de pitcheo Mickey Callaway tras denuncias de conducta inapropiada hacia varias mujeres que trabajaban en la prensa deportiva.

El equipo anunció la decisión al día siguiente que las denuncias contra el ex mánager de los Mets de Nueva York fueron publicadas por la publicación digital The Athletic.

Los Angels “colaborarán de cerca con MLB para realizar una investigación completa”, dijo la portavoz del equipo Marie Garvey.

Una persona al tanto de la decisión de los Angelinos de suspender a Callaway dijo que el coach negó haber actuado mal, lo que significa que no podrá ser despedido con causa justificada bajo el código laboral del estado de California hasta que se complete una investigación total de las denuncias en su contra.

La investigación de los Angelsy el béisbol de las Grandes Ligas empezará de inmediato, y podría completarse este mes.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que MLB no aireará los detalles sobre la investigación.

Callaway se unió a los Angelinos en octubre de 2019, tres semanas después de ser despedido al cabo de dos años al mando. Previo a ello, el exlanzador de Grandes Ligas se desempeñó como coach de pitcheo de los Indians de Cleveland durante cinco campañas.

Callaway mandaba mensajes no solicitados, que en ocasiones fueron ignorados, a la mujeres por medio de correos electrónicos, textos y redes sociales. Llegó a pedir que le enviaran una foto con un desnudo, de acuerdo con el reporte difundido la noche del lunes.

El coach solía hacer comentarios sobre la apariencia de las mujeres, haciéndolas sentir incómodas, y en una ocasión “acercó sus genitales en el rostro de una reportera” cuando ella le entrevistaba, aseguró The Athletic.

En otra ocasión le dijo a una de las mujeres que podía compartir información sobre los Mets si ella se emborrachaba con él, añadió la publicación. Más de una las mujeres recibió una selfie con el torso desnudo o varias de él. Otra dijo que le masajeó los hombros en el dugout cuando Callaway creyó que no había nadie viéndoles, según el reporte.

Las cinco mujeres hablaron con The Athletic bajo la condición de no ser identificadas y aseguraron que el comportamiento de Callaway abarcó un periodo de al menos cinco años y tres años, según el medio. Dos de las mujeres dijeron que recibieron advertencias sobre la conducta de Callaway por parte de colegas periodistas y otras personas vinculadas al mundo del béisbol, según The Athletic.

Callaway se desempeñó como coach de pitcheo de los Indians de Cleveland durante cinco años antes de dirigir a los Mets entre 2018-19. Tras ser despedido por Nueva York, trabajó la pasada campaña como el coach de pitcheo de los Angels.

“En lugar de apresurar una réplica a estas acusaciones genéricas de las cuales recién me entero, espero tener la oportunidad de brindar una réplica más específica”, dijo el coach de 45 años al responder a un email, según The Athletic. “Todas mis relaciones han sido consensuales y mi comportamiento no tuvo la intención de ser irrespetuoso con ninguna de las mujeres involucradas. Estoy casado y mi esposa se ha enterado de estas acusaciones genéricas”.

La publicación salió a la luz dos semanas que ESPN detalló una serie de mensajes de texto explícitos, sin permiso, que el exgerente de los Mets Jared Porter envió a una reportera en 2016 cuando trabajaba con la gerencia de los Cachorros de Chicago. Porter fue despedido por los Mets al día siguiente y las Grandes Ligas quieren investigarle.

El presidente de los Mets Sandy Alderson, quien contrató a Porter, era el gerente del equipo cuando Callaway fue contratado.

“Estoy consternado por las acciones del exmanager Mickey Callaway que han sido dadas a conocer”, dijo Alderson en un comunicado divulgado por los Mets la noche del lunes. “No estaba al tanto del comportamiento descrito en la publicación cuando se contrató a Mickey o en algún otro momento de mi ciclo como gerente general”.

Los Angels e Indios también difundieron comunicados, con ambas organizaciones diciendo que rechazan tal comportamiento.