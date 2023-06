Arecibo.- Gary Browne firmó un partido de 24 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias para los Mets de Guaynabo dominar el jueves de principio a fin 93-77 a los Capitanes de Arecibo en el tercer choque de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

Los metropolitanos se pusieron 2-0 en la serie con el tercer juego a celebrarse el sábado en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

DeMarcus Cousins finalizó con 20 unidades, seguido por 13 tantos de Jaysean Paige. Mitch Creek contribuyó con 12.

“La serie sigue. Hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo en ambos lados de la cancha. No hay que hablar como si esto hubiera finalizado. Hay que terminar el trabajo”, dijo Bronwe luego del encuentro.

Los Mets volvieron a ganar en la casa del quinteto de la Villa del Capitán Correa. Salieron airosos en su visita de temporada regular 89-85 el pasado 21 de mayo.

Los Capitanes se divorciaron del aro en los primeros cinco minutos del partido. En 11 intentos no lograron acertar. Los primeros puntos de los locales vinieron de tiradas libres de Liz para poner el partido 8-2, y la primera cesta de Jones con 4:17 por jugarse.

Cousins atinó nueve tantos y los visitantes se llevaron el primer parcial 25-11. Guaynabo cobró 11 tantos de cinco errores de los Capitanes.

Arecibo comenzó a calentar en el segundo periodo. Clemente logró dos triples consecutivos para poner el marcador 27-19. El cuarto se vio opacado por un amague de pelea entre Chinemelu Elonu, en su debut en esta temporada, y el excapitán Renaldo Balkman, quien intercambiaron palabras y manotazos luego de una jugada.

Los espigados atletas fueron separados y el juego se detuvo por unos cinco minutos. Ambos recibieron faltas por su encontronazo.

Guaynabo no perdió ritmo y ganó la primera mitad 45-36 en el Petaca.

Después de la pausa, Creek apareció luego de estar en el banco por problemas de faltas. Encestó 10 puntos en el tercer parcial y los Mets se alejaron hasta por 22 puntos (64-42), robándose el aire de los aficionados arecibeños.

Arecibo no pudo borrar el déficit de doble figural en el último periodo y los fanáticos locales comenzaron a abandonar la instalación faltan unos cuatro minutos de acción con el partido prácticamente definido a favor de los Mets.

“Respetamos a todos los equipos y más ellos porque tienen a jugadores que han estado en estos escenarios. Hay que tomarlo juego a juego. Estar 2-0 es para la fanaticada y para los que comentan en las redes sociales. Para mí es que tengo que jugar dos partidos más. Tengo que ganar dos juegos más y cada juego es difícil. Los míos tienes que estar saludable y enfocados para repetir los mismo de los pasado juegos”, indicó Omar González, dirigente de los mets.

Denis Clemente lideró a los Capitanes con 17 puntos saliendo del banco. Víctor Liz consiguió 16 y David Huertas 15 en causa perdida.

Walter Hodge Jr., multado por sus expresiones contra el arbitraje en la derrota del primer juego, volvió a verse frustrado con los oficiales en el encuentro. Finalizó con 10 tantos y seis asistencias. Elonu se estrenó con cuatro tantos y 13 rebotes. El importado Perry Jones no se vio al solo conseguir seis tantos.

“Sé que ellos están peleando. Quien ve a Arecibo practicar y trabajar, ellos están tratando. Simplemente, las cosas no se han dado. Es ese tipo de año, con altas y bajas. Si eres el tipo que estás con ellos cuando estás arriba 2-0, 4-0, tienes que ser el mismo cuando las cosas no salen bien. Aquí no hay fracasos. Es simplemente crecer. Guaynabo ha jugados dos partidos mejores que nosotros y es cuestión de revertir eso”, declaró Juan Cardona, técnico de los Capitanes.

Cardona no descartó que Jones sea reemplazado por Paris Bass por el resto de la serie. Jones se fue de 11-2 en el revés.

“Eso se va a hablar con la administración. Tuvo los tiros y no entraron. No es por falta de juego y tirar. Son tiros abierto que se supone que el grupo atine, no solamente él. Pero no soy de echarle culpa a nadie. La culpa primero es mía”, apuntó.

Guaynabo tuvo 20 puntos en 28 tiros en la línea de tiros libres. Culminó con 17 puntos de los 14 pifias de Arecibo.

En Mayagüez, los campeones defensores Vaqueros de Bayamón tomaron comando 2-0 de su serie frente a los Indio con triunfo 97-91 en el Palacio de Recreación y Deportes.