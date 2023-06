El Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunció este martes que impuso varias penalidades a tres miembros de los Capitanes de Arecibo, incluyendo su dirigente y su armador, por expresiones que realizaron durante y luego del partido en que los Mets de Guaynabo los derrotaron 96-82 en el inicio de su serie de cuartos de final.

Según un comunicado publicado en el sitio oficial de internet de la liga, se impusieron las penalidades “por expresiones difamatorias en medios de comunicación de circulación general durante y luego del partido del lunes, 19 junio”.

La liga no fue específica en revelar cuáles fueron esas expresiones. No obstante, en la transmisión televisiva del partido por Telemundo, al momento del mediotiempo, mientras las cámaras enfocaban a los Capitanes caminando hacia el camerino, el armador Walter Hodge Jr. se acercó y mirando al lente hace unas expresiones. Al no haber audio, no se pueden escuchar las mismas.

El Nuevo Día contactó al director de torneo, licenciado José Couto para conocer cuáles fueron las expresiones que llevaron a imponer dichas multas, pero explicó que por disposición de la junta directiva del BSN no se pueden revelar.

PUBLICIDAD

No obstante, este medio supo que lo que Hodge expresó fue, “el BSN es una mier..., déjenme jugar”.

Hodge fue multado en $1,500, así como el dirigente Juan Cardona, por la cantidad de $2,000. De igual manera el asistente Pedro González, quien dirigió a Arecibo como interino previo a la contratación de Cardona en la recta final, fue penalizado con una multa de $2,500.

González, de hecho, hizo sus expresiones en una entrevista durante la transmisión televisiva, también el intermedio luego de concluida la primera mitad del juego.

“No, es una situación que nos ha pasado toda la temporada”, respondió González a preguntas si el hecho de que Hodge no vio mucho tiempo de juego en los primeros 20 minutos, se debió a una cuestión estratégica. “Casi, casi no nos permiten jugar, le pitan faltas temprano y cuando él viene al área ofensiva no le pitan tampoco. Pero es algo que hemos pasado toda la temporada. Esperamos que en la segunda mitad pueda mejorar y él pueda jugar”.

En tanto, Cardona fue directo en una entrevista con El Nuevo Día, al señalar al arbitraje.

“El juego es de jugadores. Cuando Walter Hodge no juega la primera mitad completa...no te estoy diciendo que no va a pasar lo mismo en Arecibo pero pienso que el juego de jugadores. Cuando ves un partido de alto nivel, tú no ves a nadie saliendo por faltas. Dejas que el otro equipo te gane. No que tu mejor jugador esté en el banco con dos faltas comenzado el partido”, comentó Cardona a El Nuevo Día luego del encuentro.

PUBLICIDAD

Hodge jugó en apenas 26 de los 40 minutos del encuentro.

No es la primera vez que el base de los Capitanes es multado o castigado por el BSN en esta campaña. El pasado martes, 13 de junio lo suspendió por un partido, por cometer una “agresión verbal” contra el apoderado de los Leones de Ponce, Gerardo “Jerry” Misla.

El suceso ocurrió el pasado 10 de junio en la victoria de los Leones 103-92 sobre los Capitanes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns, de Ponce.

De igual modo, el dirigente Cardona también cumplió una sanción de seis partidos de suspensión luego de que la liga determinó que los Capitanes incurrieron en un caso de piratería, al hacer acercamientos al técnico durante el poco tiempo que dirigió a los Leones de Ponce. Como parte del castigo a la franquicia, Cardona también recibió la penalidad.