El director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), José Couto, le llamó hoy, jueves, la atención al escolta de los Gigantes de Carolina, Ismael Yomar Cruz, tras un gesto ofensivo contra el jugador de los Piratas de Quebradillas, Carlos Emory, durante el segundo partido de la serie de cuartos de final en el Coliseo Guillermo Angulo en la jornada del miércoles.

Tras anotar un triple con 8:34 del cuarto parcial para acercar a los Gigantes en la pizarra 65-62, Cruz le hizo un gesto simulando varios disparos en dirección a la cabeza de Emory. Con 26 puntos, Cruz fue una pieza instrumental en la victoria 85-80 para Carolina tomar control de la serie 2-0.

Couto vio el video del gesto y esta mañana se comunicó con Cruz para llamarle la atención. No hubo sanción en esta ocasión.

“No hay espacio en el deporte para ese tipo de comportamiento y así se lo hice saber. Le dije que él tenía un rol de líder en el equipo y que tenía que tener un mejor comportamiento. Él se disculpó y dijo que ese gesto no lo representaba. Hizo un compromiso de que no lo iba a hacer de nuevo”, dijo Couto al indicar que ninguno de los tres oficiales en el tabloncillo se percató de lo sucedido.

¿Por qué no hubo sanción?

“Es la primera vez que tenemos una situación con él en la temporada. No hubo un ataque físico, sino más bien un gesto como parte del calor del juego. Él reconoció su error y hay un compromiso de no hacerlo otra vez. Quise tener esa conversación con él”, contestó Couto a El Nuevo Día.

El tercer juego de la serie continuará el viernes en Quebradillas.