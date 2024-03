Los Osos de Manatí fortalecen su plantilla con la selección de Ethan Thompson en el sorteo del BSN

Los Osos no hicieron selección en la segunda ronda.

“Reed es emocionante para el equipo. No hay secretos que nuestra meta será mejorar día tras día para llegar a donde queremos. No he trabajao con él (Reed), pero la voz (lo que escucho) es que trabaja duro todos los días y ese es el sueño de todo coach. Juega múltiples posiciones, es atlético que junto a los demás jugadores, será una temporada interesante”, afirmó Omar González, dirigente de los Santeros.