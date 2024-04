Los Piratas anuncian entrada general gratis en juegos locales hasta que logren una victoria

Con la embarcación pirata a la deriva, el quinteto de los Piratas de Quebradillas informó este martes que no estarán cobrando la entrada general en sus juegos locales hasta que consigan “una próxima victoria”.

“A diferencia de años anteriores, este año hemos tenido un lento arranque y los resultados que todos esperamos no han sido los que quisiéramos tener. Hoy, les digo que continuaremos trabajando incansablemente para que siempre estén orgullosos de sus Piratas”, lee el comunicado.

“Recuerden una cosa, este barco NO esta a la deriva, este barco pirata continuará luchando hasta que logremos todos juntos la misión que nos hemos trazado. Importante: La entrada general en nuestros juegos locales será gratis hasta que nuestro equipo obtenga una próxima victoria”, agregó.

No es la primera vez que el apoderado de los Piratas, el estadounidense Dion New, obsequia entradas en el Raymond Dalmau. El año pasado, los abonados de la campaña 2022 no pagaron.