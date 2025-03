“Hace dos años que no juego de la manera en que quiero. Siento que desde entonces no he podido demostrar mi capacidad y potencial. Y vine aquí para seguir desarrollando mi juego. Sé que me queda mucho baloncesto y la liga es buena para mantenerme en una buena competencia. Luego veré a dónde iré y qué se me presenta”, dijo Duarte, quien no ha anotado en doble dígito en sus últimas tres temporadas en la NBA.