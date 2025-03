El BSN dedica temporada 2025 al dirigente Flor Meléndez

“A los jugadores, yo he sido un entrenador fuerte, exigente, pero siempre velando el futuro de cada jugador. Todo lo que hice y lo que me falta por hacer no fue tratando de sacar una ventaja, sino velando cómo está la familia, cómo estás tú, qué vas a hacer. Esa ha sido mi vida, que fue lo que me enseñaron donde me críe. He sido bendecido porque digo siempre que el premio más grande que recibo es cuando voy una cancha y los jugadores que he dirigido me dan los saludos, me dan un beso en la mejilla y me piden la bendición. Ese es mi mejor premio”, añadió.