Los Vaqueros de Bayamón atraviesan por una temporada regular casi perfecta como campeones defensores del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Uno pensaría que, faltando unas dos semanas de acción antes de los playoffs, bajarían revoluciones, pero el conformismo no es una palabra escrita en su camerino.

Un ejemplo fue el triunfo en tiempo extra el jueves 100-97 contra los Piratas de Quebradillas en el coliseo Raymond Dalmau. Estuvieron abajo hasta por 19 puntos, entrando al último parcial 77-66 y con el armador pirata Terrell “Tu” Holloway en una de sus mejores noches ofensivas.

Acto seguido, los estelares Ángel Rodríguez (favorito para ganar el premio de Jugador Más Valioso) y Kristian Doolittle anotaron 17 de los 21 puntos en el cuarto parcial para enviar el juego al tiempo extra. Un parcial extra de 13-10 les dio el triunfo en una de las canchas más difíciles de ganar como visitantes. Rodríguez finalizó el encuentro con 23 puntos y seis robos de balón.

Fue el triunfo número 20 de Bayamón con tres derrotas luego de un inicio de 15-0. Mantienen ventaja de tres juegos y medio sobre los Brujos de Guayama (18-8) por el primer lugar de la División B cuando les faltan seis juegos en el calendario.

El dirigente de los Vaqueros, Nelson Colón, indicó que no necesariamente hay un sentido de urgencia, pero tampoco es que van a regalar victorias cuando restan cosas por definirse, como la ventaja local en toda la postemporada.

“Creo que no hay un sentido de urgencia de que tenemos que ganar todos los partidos. Estamos compitiendo, son juegos grandes y nos preparamos. Entendemos que tenemos la oportunidad de ganar y vamos a ir a ganar”, dijo Colón a El Nuevo Día.

“No es que vamos a competir y si las cosas no salen bien por x o y razón pues nos rendimos, mandamos a las reservas y mañana es otro día. Mucha gente dice que no nos quitamos y seguimos hasta lo último. Una cosa es decirlo y otra es hacerlo y este grupo lo hace. Estamos 17 puntos abajo y de momento sientes la vibra que comienza a cambiar y no se rinden. Quieren jugar y ganar. Vamos a ir día a día, juego a juego. Si podemos ganar todos los partidos, los vamos a ganar. No estamos aquí para regalar ni conformarnos”, agregó.

Hasta la fecha, los Vaqueros han sufrido derrotas contra los Mets de Guaynabo, los Leones de Ponce y los Brujos de Guayama luego de superar una pausa por un brote de COVID-19 en sus filas. Ponce tuvo la victoria con mayor ventaja, 90-73.

Bayamón tiene marca de 5-3 en sus últimos ocho partidos, siete sin el escolta estelar Javier Mojica, quien lidia con una lesión en el pie. Su ausencia deja un hueco de 18.2 puntos por partido. Colón informó que Mojica volverá a cancha, con minutos restringidos, el sábado frente a los eliminados Gigantes de Carolina.