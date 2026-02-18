Opinión
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mark Cuban aboga para que la NBA acepte las derrotas intencionales y critica el castigo a los equipos

El propietario minoritario de los Mavericks de Dallas lanzó duras críticas contra la liga en redes sociales

18 de febrero de 2026 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El empresario Mark Cuban (centro) observa un partido entre los Mavericks de Dallas y los Timberwolves de Minnesota. (Tony Gutierrez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dallas - En un par de extensas publicaciones en las redes sociales, Mark Cuban escribió que la NBA debería aceptar el “tanking”, la práctica en que un equipo parece sufrir derrotas intencionales para mejorar sus posibilidades en el draft.

RELACIONADAS

Cuban, dueño minoritario de los Mavericks de Dallas, criticó a la liga por castigar a los equipos que incurren en esa práctica.

Las publicaciones de Cuban en X llegaron el martes, tres días después de que el comisionado Adam Silver dijo que la NBA estaba considerando cambios en la lotería del draft y la posibilidad de revocar selecciones para castigar el “tanking”.

Al anunciar una multa de $500,000 la semana pasada a Utah después de que el Jazz dejó en el banquillo a sus jugadores estelares Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr. durante el cuarto periodo de una derrota ante Orlando, Silver afirmó que la liga “respondería en consecuencia ante cualquier acción adicional que comprometa la integridad de los partidos”.

Los comentarios de Cuban fueron una especie de respuesta a las enérgicas palabras de Silver.

“Lo peor que transmite la NBA es que, si no les mientes a tus fanáticos sobre lo que estás haciendo, aunque para ellos sea obvio, te multan”, escribió Cuban. “Y te amenazan con quitarte selecciones”.

Kevin Pritchard, presidente de operaciones deportivas de Indiana, cuyos Pacers fueron multados con $100,000 al mismo tiempo que el Jazz por decisiones de gestión de la plantilla, preguntó a sus aficionados en una publicación si estaban de acuerdo con Cuban. La mayoría lo estaba.

Los Pacers llegaron a las Finales de la NBA la temporada pasada, y cayeron ante Oklahoma City. Su mejor jugador, Tyrese Haliburton, se rompió el tendón de Aquiles en el séptimo partido, y se esperaba que se perdiera toda la temporada 2025-26.

Indiana perdió 12 de sus primeros 13 partidos y encadenó una racha de 13 derrotas para caer a 6-31, pero desde entonces tiene un registro de .500.

Los Mavericks están en una situación similar un año después de traspasar al superastro esloveno Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles por un paquete centrado en el pívot Anthony Davis, frecuentemente lesionado, apenas nueve meses después de que Dallas había llegado a las Finales de la NBA.

Davis se perdió más partidos de los que jugó con los Mavs antes de ser enviado a Washington en un acuerdo previo a la fecha límite de canjes de este año. Fue el paso final para dejar atrás un traspaso desafortunado. El primero llegó en noviembre, con el despido del gerente general Nico Harrison, quien orquestó el acuerdo por Doncic.

Dallas convirtió una probabilidad de apenas 1.8% en la lotería, en el derecho a seleccionar como número 1 global al exastro de la Universidad de Duke, Cooper Flagg, el verano pasado.

Flagg es ahora el futuro de la franquicia, y los Mavs tienen que decidir, presumiblemente pronto, si Kyrie Irving jugará siquiera esta temporada. El astro nueve veces seleccionado al Juego de Estrellas se rompió el ligamento cruzado anterior en marzo pasado, y los Mavs llegaron al receso de mitad de temporada con una racha de nueve derrotas, la más larga en 28 años.

Aunque Cuban ya no ocupa un rol de toma de decisiones tras vender la participación mayoritaria de los Mavs, la liga lo multó con $600,000 cuando aún estaba al mando, hacia el final de la temporada 2022-23, por admitir que Dallas estaba haciendo “tanking” para proteger una selección de primera ronda. Los Mavs terminaron obteniendo al pívot Dereck Lively II, un talento prometedor que ha estado afectado por lesiones.

El “tanking” es de nuevo un tema candente, Cuban inició su publicación con la pregunta de “¿por qué la NBA debería aceptar el tanking?”. Luego señaló que a los aficionados no les molesta el “tanking” porque quieren tener la esperanza de que el equipo pueda mejorar.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
