Arecibo. Desde el quinto choque de los cuartos de final frente a Santurce el pasado 17 de julio, Nate Mason Jr. luce una camiseta blanca de los Atléticos, puesta al revés para resaltar la palabra “abuela” en inglés en el dorsal, durante el calentamiento prejuego.

A más de una hora de acabarse el cuarto partido de la serie contra Santurce en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, Marleen sufrió un infarto y tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital en San Germán.

Fue un duro golpe para Mason Jr., quien atraviesa por una gran temporada como refuerzo de los Atléticos, ayudándolos a conseguir su primera semifinal en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) desde 2012.

En un testimonio publicado en la cuenta de Instagram de la liga, Mason Jr. relató la difícil decisión de salir a jugar en el quinto desafío en el Coliseo Roberto Clemente. El canastero quería permanecer al lado de su abuela en el hospital. Su madre lo convenció de jugar el partido, recordándole que hubiera sido el deseo de Marleen.

PUBLICIDAD

Mason Jr. llegó 30 minutos antes de comenzar el partido y terminó la noche con 23 puntos y cinco asistencias en la victoria en la carretera. Luego en el sexto juego, ayudó a San Germán a eliminar a los Cangrejeros con 22 puntos, siete asistencias y cinco rebotes para adelantar de ronda.

En el primer juego en la semifinal contra Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, el estadounidense deslumbró con 42 unidades en el revés en doble tiempo extra. Y el martes en el triunfo 89-88 aportó 15 puntos con cuatro asistencias.

En una semana, Marleen pudo abrir los ojos y comunicarse con su nieto luego del ataque al corazón, un alivio para el jugador, de 27 años, quien no suelta de su corazón a su abuela.

“Está mejorando. Va día a día”, dijo Mason Jr. a El Nuevo Día luego del primer juego en Arecibo sobre su “fanática número uno”.

“Sigue en el hospital en San Germán. Los Atléticos han hecho un buen trabajo en estar ahí para mí y mi familia. Sigue mejorando día a día”, agregó.

Mason Jr., oriundo del estado de Georgia, no ha fallado en visitar a su abuela todos los días. Verla responder luego del percance de salud le da tranquilidad para continuar sobresaliendo con los Atléticos en la postemporada.

“La veo todos los días. Ella me da la confianza de salir a jugar y ser yo, enfocarme en el juego. Teniendo mi familia aquí, he jugado en el exterior y no estoy en casa a menudo. Tenerla a ella aquí, a mi madre y a mi papá, que llegó hace unos días, es refrescante y me da mayor confianza de jugar”, compartió.

PUBLICIDAD

Mason Jr., quien no fue seleccionado en el sorteo de novatos de la NBA en 2018, tiene experiencia en la G-League, más apariciones en las ligas de Israel, Rusia y China.

Este año en el BSN, se ha convertido en uno de los mejores importados del torneo. Terminó la fase regular con promedio de 14.5 puntos y 6.1 asistencias en 27 partidos. En la serie de seis encuentros contra Santurce, tuvo media de 19.3 unidades.

“Está pasando por la situación de su abuela que no es fácil. Es un competidor. Está dando lo mejor de él, que es lo que ha hecho durante toda la temporada. Es capaz de hacer eso todas las noches”, indicó Eddie Casiano, dirigente de los Atléticos.

Sobre su noche de 42 puntos en Arecibo, Mason Jr. le restó importancia a su desempeño individual debido a la derrota.

“Me calenté temprano y me sentí bien. Realmente, no importa porque perdimos”, comentó.

Los Atléticos visitarán el jueves a los Capitanes para el tercer juego de la semifinal.