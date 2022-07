San Germán.- Incluso sin David Huertas, los Capitanes de Arecibo controlaron la mayor parte del segundo partido de la semifinal A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el martes contra los Atléticos en el complicado Coliseo Arquelio Torres.

Arriba hasta por 13 puntos, el reloj marcó los últimos cinco minutos del partido y los visitantes sabían que nada estaba decidido antes de sonar la chicharra final luego de lo experimentado el sábado en su cancha.

Arecibo no fue capaz de mantener la ventaja y San Germán volvió a reaccionar en la parte final y se llevó la victoria 89-88, empatando la espectacular serie a una victoria por bando con el tercer choque de regreso al Coliseo Manuel “Petaca” Iguina el jueves.

Los Atléticos salieron por la puerta ancha después de provocar dos tiempos extras en el revés del compromiso inicial en Arecibo el pasado sábado y extendieron su racha ganadora como locales a 15.

“Ellos metieron unos canastos increíbles y son un equipo incómodo. Tienen un ejército pero pudimos afincarnos en los últimos cinco-cuatro minutos. Hicimos unos robos de balón, movimos la bola y metimos los canastos grandes”, dijo Eddie Casiano, dirigente de los Atléticos, tras la victoria.

“Pero, lo más importante fue que defensivamente tuvimos situaciones que pudimos parar, coger rebotes ofensivos y controlar las penetraciones. Hay preocupación en todos los juegos para nosotros. Hay que batallar y trabajar. Sabemos que tenemos las manos llenas y estamos juego a juego porque cada uno tiene una personalidad diferente”, agregó.

Arecibo perdió a Huertas a finales del primer parcial luego de una falta antideportiva, más una técnica, a Rondae Hollis-Jefferson para quedar expulsado del juego. La salida de uno de los mejores anotadores del BSN no afectó a los Capitanes, aprovechando la profundidad en su elenco para seguir al frente en el juego.

David Huertas, de los Capitanes, salió del encuentro en el primer parcial por falta técnica, más antideportiva. (Jorge A Ramirez Portela)

Consiguieron 26 puntos del banco, liderados por nueve del escolta Johwen Villegas. Con eso y todo, no fue suficiente para detener el empuje de los locales, apoyados por miles de fanáticos en “La Cuna”.

“Siempre duele. Más cuando estás tan cerca. El que pensaba que esta serie iba a ser corta quizá no está siguiendo el baloncesto de la manera que se está jugando. Pero, muy orgulloso del trabajo de los muchachos. Es seguir haciendo los ajustes. Sabemos que ellos no van a parar de jugar””, expresó Rafael “Pachy” Cruz, técnico de los Capitanes.

“Ejecutamos de una manera bastante bien y, pues, se te escapa. En los playoffs, cosas sucedes. Sí, lamentamos lo que pasó y hay que pasar la página para aprender. Nos toca ajustar y hacer lo que tenemos que hacer en casa. La presión es para el equipo local. La presión era para ellos hoy. Defender la casa es lo más importante en los playoffs. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y nos toca ahora a nosotros”, agregó.

Para Casiano, no es ideal sacar victorias en remontada, más contra el campeón defensor como Arecibo.

“A nadie le gusta eso pero enseña carácter. Lo mismo que pasó en Arecibo. Pero, ahora pudimos cerrar el juego. Todavía tenemos que arreglar varias cosas. Sabemos que ellos tienen una artillería increíble pero tenemos que seguir cerrando y buscando alternativas para nosotros tener opciones para ganar”, indicó Casiano.

Los Atléticos tuvieron 12 errores en el primer parcial pero hicieron los ajustes para solo cometer cuatro pifias en la segunda parte. José “Money” Rodríguez respondió con 17 puntos luego de terminar con cinco en el primer compromiso.

Ahora que regresan a Arecibo, donde por poco sacan el juego el sábado, Casiano y los Atléticos no se confían de las ejecutorias del pasado.

“Cada juego tiene una personalidad diferente. El pasado no me dice qué va a ser el futuro. Pero, por lo menos me da un mapa de cosas que podemos mejorar y ver si podemos competir, estar de tú a tú, al final con ellos”, recalcó Casiano.