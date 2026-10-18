NBA: Enrique Freeman es dejado libre por Minnesota; Julian Strawther fuera por seis semanas

A días de comenzar la temporada 2026-27 de la NBA, los Timberwolves de Minnesota dejaron en libertad al delantero boricua Enrique Freeman, quien tenía un contrato de dos vías con el quinteto.

Freeman, de 26 años, tuvo una discreta pretemporada con los Wolves, atinando solo cuatro puntos en tres juegos en menos de 10 minutos por cotejo. Venía de lucir en la liga de verano en Las Vegas, donde registró 7.4 puntos y 7.8 rebotes.

El canastero tuvo un pacto similiar con el quinteto en la pasada temporada. Jugó cuatro partidos, con media de 3.3 unidades y 2.2 rebotes.

Freeman debutó en la NBA en 2024-25 con los Pacers de Indiana.

De no firmar un nuevo pacto, estaría disponible para vestir nuevamente el uniforme de Puerto Rico en la ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. Los boricuas juegan el 24 de noviembre en Panamá y el 29 reciben a Uruguay en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

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Freeman pertenece a los Vaqueros en el BSN.

Strawther fuera por seis semanas

Por otro lado, el escolta boricua Julian Strawther se perderá el inicio de temporada con los Nuggets de Denver debido a una lesión en la rodilla.

De 24 años, Strawther sufrió una torcedura en la rodilla izquierda durante una jugada en un partido de pretemporada contra los Clippers de Los Ángeles.

Será reevaluado en seis semanas.

Strawther atravesaba por una destacada pretemporada. Promediaba 13.2 puntos en casi 20 minutos antes de lastimarse.

Strawther va a su cuarta campaña con los Nuggets. En el torneo anterior jugó en 57 encuentros para media de 7.2 puntos.

Wheeler a la G-League

Mientras, el también jugador boricua Phillip Wheeler quedó fuera de la plantilla de los Suns de Phoenix.

El alero de los Piratas de Quebradillas firmó un pacto para formar parte de los entrenamientos del conjunto en busca de ganarse un puesto.

Wheeler jugó un partido de pretemporada con tres puntos, dos robos de balón, una asistencia y un rebote en 12 minutos en la derrota ante San Antonio.