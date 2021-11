El dirigente debutante Nelson Colón expresó el viernes confianza en los 12 jugadores seleccionados para abrir las ventanas clasificatoria al Mundial 2023 pese a las bajas de los estelares anotadores Gary Browne y Gian Clavell.

Puerto Rico juega el domingo frente a México a las 10:00 p.m. (hora local) y el lunes contra Cuba a las 6:30 p.m., ambos partidos a celebrarse en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre de Chihuahua.

Browne, activo en Turquía con el club Petkimspor, no pudo asistir luego de una operación de apendicitis, intervención que lo dejó inactivo por tres semanas. Clavell, por su parte, tiene una molestia en la rodilla. El escolta juega en Ucrania con el club Budivelnik. Javier Mojica, escolta de los Vaqueros de Bayamón, también fue considerado pero una mordedura en su mano por parte de una de sus mascotas lo dejó fuera del grupo.

Los armadores Jordan Howard y Jezreel de Jesús cubrirán la posición junto al veterano José Juan Barea. En la dos, están Isaac Sosa y Jonathan Rodríguez.

“No me gusta el termino de llenar los zapatos. No me siento cómodo con ese termino”, dijo Colón en conferencia de prensa virtual desde el estado norteño mexicano sobre la carga ofensiva que tendrán dichos jugadores para amortiguar las ausencias de Browne y Clavell.

“Pasaron unas circunstancias que no tenemos control. Nos movimos los más rápido posible y agradecidos con los jugadores que entraron a último momento tan pronto recibieron la llamada. Estamos aquí los que tienen que estar. No nos podemos poner en el ‘spot’ te que faltan algunos. Nos estamos preparando bien, juntos, entendiendo el sistema, buscando ser la mejor versión posible. A lo mejor no tenemos los dos nombres que mencionas pero aquí veo que estamos jugando una gran defensa. Comprometidos en defender uno a uno y en colectivo. La ofensiva va a fluir. Tenemos tiradores, de energía, en los postes, tenemos muchas opciones que tenemos que explotar, jugar a nueras fortalezas. Pienso que lo que hemos hecho hasta ahora va a rendir fruto”, indicó.

El Equipo Nacional también tiene como debutantes a los delanteros Jordan Murphy e Ysmael Romero. Los aleros son Isaiah Piñeiro, Chris Ortiz y Emmanuel Andújar, y completan la pintura Timajh Parker y Devon Collier.

“Buena vibra” en el grupo

El grupo suma seis entrenamientos y le restan otros tres antes del desafío contra México el domingo. Colón definió la semana con una ajetreada para ponerse al día con el grupo, ya que es la primera vez que trabajan juntos en el seleccionado, junto a sus asistentes Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González.

También, la escuadra ha tenido que adaptarse a la altura. La ciudad de Chihuahua está a unos 1,415 metros sobre el nivel del mar.

“Es un grupo nuevo para nosotros y nosotros para ellos. Hemos tratado de ser consecuentes en esa idea, ponernos al día rápido. Implementar la manera que vamos a jugar, cómo vamos a defender y la ofensiva. El grupo está bien receptivo. Veo una buena vibra, y mucho entusiasmo, Todo bien positivo. Lo que hemos podido hacer dentro y fuera de la cancha, los horarios, las reuniones y las sesiones de vídeo ha sido espectacular. Bien contento de estar aquí y tener esta oportunidad”, declaró Colón.

“Estoy satisfecho (con la cantidad de prácticas). No hay quejas, no hay tiempo para eso. Hemos aprovechado el tiempo. La tecnología nos ayuda mucho en estos momentos a nosotros. Hemos utilizado todos los recursos y veo al equipo que está en un buen momento. Sabemos nuestras fortalezas y debilidades y jugarlas es la clave del éxito”, comentó.

Del grupo, el también dirigente de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) ha quedado impresionado con los nuevos reclutas.

“Piñeiro me ha sorprendido mucho. Murphy me ha sorprendido mucho. Solamente tuve dos juegos con los Leones de Ponce. Los demás ya son conocidos trabajando en diferentes momentos. Jordan Howard es un tremendo jugador. Super inteligente. Tiene un IQ natural. Muy humilde y centrado en lo que hace. Creo que estos tres, he visto mucho talento”, opinó.

El mentor añadió que no hay nervios a días de su debut al frente de la Selección, una que levanta pasiones entre la afición puertorriqueña.

“Emocionado y pompeado. Todas las emociones pasan cuando tengo un poco de tiempo libre. Uno piensa y visualiza las cosas y situaciones que pueden pasar en el partido. Pero, cuando comienza, uno no tiempo para eso. Es algo que no puedo explicar. Es un orgullo y una experiencia que me la estoy viviendo y gozando. Este sentimiento lo estoy transmitiendo. Tengo un sueño y quiero que ellos me lo compren. Que lo podamos compartir. A la larga, mi sueño nos va a llevar al Mundial. Si todos estamos en la misma página pues todo soñamos igual, dijo Colón.