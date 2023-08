El Equipo Nacional de Baloncesto que participará en la Copa del Mundo FIBA 2023 quedó finalmente conformado con el anuncio este lunes del corte del delantero de los Piratas de Quebradillas Phillip Wheeler.

La Selección que representará a Puerto Rico en el certamen mundialista estará integrada por Tremont Waters, Jordan Howard, Stephen Thompson, John Holland, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Justin Reyes, Ethan Thompson, Aleem Ford, George Conditt IV, Ysmael Romero y Arnaldo Toro, anunció la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) en un comunicado de prensa.

“Tuvimos una conversación sana con Phillip Wheeler y le explicamos que las puertas de la Selección Nacional están abiertas para él. Esta decisión se tomó porque entendíamos que era lo mejor para el Equipo de cara al Mundial de Baloncesto. Contamos con él para el futuro”, expresó el dirigente Nelson Colón en declaraciones escritas.

Anteriormente se había anunciado la salida de Timajh Parker-Rivera.

El combinado -que concluyó su gira de seis partidos de fogueo este fin de semana con dos juegos ante Lituania y Letonia en China-Taipéi- llegará a la ciudad de Manila, Filipinas, hoy en horas de la noche de Puerto Rico, para los últimos preparativos de cara al inicio de la acción del Grupo B del Mundial, en el que los boricuas militan junto a Sudán del Sur, Serbia y China.

Puerto Rico se estrena en el Mundial este próximo sábado a las 4:00 a.m. contra Sudán del Sur. Luego, la escuadra boricua se enfrentará a Serbia el 28 de agosto desde las 8:00 a.m. y cerrará la fase de grupos ante China el día 30 también desde las 8:00 a.m.