Nelson Colón resalta que la victoria contra Italia demuestra el calibre de los coaches de Puerto Rico

“Las certificaciones de coaches sentaditos con una libreta escribiendo, atendiendo, humildes, siempre trabajando, mirando juegos, como unos fiebrús de aprender. Hemos crecido juntos. Yo no soy una persona que es, ‘lo que yo diga y se acabó'. Creo mucho en el trabajo en equipo. Cuando escogimos como grupo a Pachy y a Carlos, muchas personas me dijeron que ellos no son asistentes, que son entrenadores, que cómo lo íbamos a hacer. Yo dije que no quería asistentes. Dije que quería a los mejores coaches disponibles de Puerto Rico porque vamos a cambiar esto. Vamos a hacerlo nuevo”, agregó.