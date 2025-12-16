Nikola Jokic llega a 12 triples dobles y duplica al otro canastero con más partidos de este tipo

Denver - Nikola Jokic tuvo 39 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias para su conseguir su decimosegundo triple-doble de la temporada, liderando la NBA, mientras los Nuggets de Denver superaron 128-125 a los Rockets de Houston en tiempo extra el lunes por la noche en un enfrentamiento de dos de los tres mejores equipos en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Con 12 triples dobles, Jokic duplica la cantidad del otro jugador que le sigue en ese renglón, Jalen Johnson, de Atlanta, quien tiene seis.

Jamal Murray añadió 35 puntos para Denver, incluyendo seis de los 11 puntos de su equipo en el tiempo extra. Murray acertó 14 de sus 15 intentos de tiro libre.

La victoria fue la quinta consecutiva para los Nuggets y fue su primer triunfo en casa desde el 8 de noviembre.

Los últimos 1:40 del tiempo reglamentario tuvieron cuatro empates y cuatro cambios de liderazgo, una racha que culminó con un tiro libre de Murray que empató el juego con 2.3 segundos restantes después de una falta fuera de la jugada sobre Amen Thompson de Houston. Denver retuvo la posesión después del tiro libre, pero un intento de triple de Jokic desde la parte superior de la llave fue largo.

Los Nuggets tomaron una ventaja de 124-117 después de un triple de Spencer Jones con 2:59 restantes en el tiempo extra, pero los Rockets se recuperaron, acercándose a tres con el balón y 13 segundos restantes. Alperen Sengun falló un triple disputado de 24 pies con 4.9 segundos restantes, permitiendo a Denver mantener la victoria.