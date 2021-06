El presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur), Yum Ramos, indicó que aún no descarta a Devon Collier para el Repechaje Olímpico en Serbia pese a que se ha reportado que el delantero sufrió una fractura de la rótula durante su participación en la Liga Uruguaya de Baloncesto.

“Me enteré y llamé a su agente. Me dijo que se estaba realizando un MRI. No está descartado. No quiero cruzar el río sobre hablar de una posible ausencia”, le señaló Ramos a este medio durante el partido final del AmeriCup en el que la Selección Nacional femenina de baloncesto consiguió una presea de plata.

La lesión del jugador fue dada a conocer por el periodista deportivo uruguayo Fer Martínez Larrosa, quien informó en su cuenta de Twitter que al canastero boricua se le realizó una resonancia magnética en la que se constató que sufrió una fractura de la rótula. Al momento, se desconocen mayores detalles sobre la condición del jugador.

PUBLICIDAD

El portal Medline Plus explica que esta lesión se produce “cuando el hueso pequeño y redondo (rótula) que se encuentra sobre la parte delantera de la articulación de la rodilla se fractura”.

Collier y el quinteto Bolso Nacional disputan la final del torneo uruguayo ante el club Biguá de Villa Biarritz. Ambos equipos acumulan dos victorias en esta etapa al mejor de cinco partidos, que se definirá mañana, lunes.

El boricua, que dio positivo a COVID-19 a principios de este mes, es parte de la Preselección Nacional que intentará clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el repechaje que se realizará en Belgrado, Serbia, del 29 de junio al 4 julio.

De hecho, el combinado disputará hoy, domingo, ante México su último partido de un cuadrangular que se realiza en Grecia junto al país anfitrión y Serbia, donde acumulan marca de 0-2. Asimismo, este próximo miércoles y jueves estarán en Croacia para dos encuentros amistosos ante la selección de ese país.