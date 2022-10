Manatí - Aunque apoyarán a su equipo independientemente el nombre que lleve, varios ciudadanos entrevistados mientras se ejercitaban en el Complejo Deportivo Acrópolis una calurosa tarde del miércoles compartieron que el nombre de los Osos de Manatí que llevará el equipo de ese municipio en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) no es de su total agrado y que hubieran preferido que se respetara la tradición de llamarlos Atenienses.

“A mí me gustaría que se quedaran como los Atenienses porque así es que se conoce nuestro pueblo de Manatí. Pero si las personas en el pueblo están de acuerdo con eso, no me voy a oponer. Pero me hubiera gustado que se quedaran así, como (el equipo de baloncesto femenino) las Atenienses”, expresó Aida Oliveras, natural de Manatí y fanática de los Capitanes de Arecibo.

Oliveras se mostró complacida con la llegada de cantantes del género urbano al BSN, pues entiende que ayuda al deporte y a la juventud.

Otra fémina que caminaba hacia la pista atlética para comenzar su rutina de ejercicios y que no quiso identificarse tildó la movida como “una charrería”.

PUBLICIDAD

“Anoche (el martes) estaba hablando con mi esposo de eso, y le dije que era una charrería”, dijo la fémina mientras continuaba su camino hacia la pista.

Aida Oliveras prefiere el nombre de Atenienses. (David Villafane/Staff)

El manatieño Heriberto Rodríguez contestó con un “no me gusta” a la pregunta de que le parecía el nuevo nombre.

“Hubieran escogido otro mejor. Los Atenienses está bien. No me gusta ese nombre, me hubiera gustado que se quedaran Atenienses u otro nombre”, reiteró Rodríguez.

José Otero, en tanto, apuntó que el exponente de música urbana debió haber hecho una encuesta entre los fanáticos de ese conjunto para ver si les gustaba. A él no le gusta.

“Te voy a decir la verdad, cuando alguien compra una franquicia es el que decide (el nombre). Él (Ozuna) debió haber hecho un sondeo para que los fanáticos no se sintieran incómodos. A muchos les va a gustar, a muchos no”, articuló Otero.

“No me gusta el nombre de los Osos. Debió de buscar un nombre de acuerdo al pueblo. Ya que aquí son los Atenienses, debió haber buscado un nombre que cuadre con la gente”, puntualizó Otero, que espera que las personas sigan al quinteto la próxima temporada.

José Otero tampoco estuvo de acuerdo con el nombre de la franquicia del BSN. (David Villafane/Staff)

Héctor Gabriel, también de Manatí, declaró que le era indiferente el nombre, el que entiende obedece al nombre de su nuevo dueño, el cantante de reguetón Ozuna.

“No me hace diferencia. Imagino que lo cambiarían por el apoderado. Como se llama Ozuna. Es una nueva experiencia para Ozuna. Vamos a ver cómo trabaja”, dijo Gabriel.

Aunque aceptó que no tenía problemas con la nueva designación del equipo, reconoció que de poder escoger, se quedaría con el nombre de los Atenienses.

PUBLICIDAD

“Todos los equipos que han estado aquí -de béisbol, baloncesto y voleibol- han sido Atenieneses. Somos de aquí”, añadió Gabriel, que contó que el cambio de nombre fue objeto de discusión entre sus compañeros de trabajo.

Ozuna compró la franquicia de Guayama y la mudó a Manatí con el nombre de Osos con relación a su marca como artista. (Alicia Civita)

El cambio de nombre del quinteto de Manatí fue dado a conocer el pasado lunes por el BSN, que también anunció que se aprobó la compraventa del equipo de los Brujos de Guayama por parte de Juan Carlos Ozuna Rosado -nombre real del artista- de manos del hasta entonces apoderado Rafael Rodríguez.

El nuevo mote ha generado discusión en las redes sociales y en los programas especializados en deportes.

Mientras, José Villafañe, natural de Morovis, se sorprendió con el nuevo nombre, pero espera que la movida beneficie al deporte.

“Yo creía que iban a ser los Atenienses. Pero si es para atraer el baloncesto al área, bienvenido sea. Lo importante es que haya deportes”, apuntó Villafañe que trabajó con los Atenienses cuando estuvieron en ese pueblo para las temporadas de 2015 y 2016.

“Imagino que los manatieños no se sentirán muy contentos con el cambio porque ellos son Atenienses, como nosotros los moroveños somos Titanes”, argumentó Villafañe.