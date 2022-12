Reacciones después de que la estrella de la WNBA Brittney Griner fuera liberada de una prisión rusa en un intercambio de prisioneros de alto perfil.

“Una mujer fuerte tiene la fuerza de 10 hombres. Si piensas en todas las mujeres que han estado abogando por BG durante nueve meses y sumas nuestra fuerza. Este movimiento la trajo a casa. Sí, sé que había gente trabajando detrás de escena. Presidente (Joe) Biden, Vicepresidente (Kamala) Harris, Secretario (Antony) Blinken. Es la fuerza de todos nosotros lo que lo hizo posible. No, no lloramos. No, no nos conformamos. Nos volvimos más y más fuertes y más fuertes hasta el día de hoy. Sabíamos que Brittney probablemente tenía momentos débiles. Íbamos a ser fuertes por Brittney. Íbamos a ser fuertes por (su esposa) Cherelle. Íbamos a ser fuertes para la familia Griner”.

PUBLICIDAD

— La entrenadora de Carolina del Sur, Dawn Staley, quien entrenó a Griner en el equipo olímpico de Estados Unidos 2020 que ganó el oro.

Dawn Staley, entrenadora de WNBA y la Selección Nacional femenina de Estados Unidos.

“No ha habido un día en los últimos diez meses en el que no hayamos tenido a Brittney Griner en nuestras mentes y en nuestros corazones y eso ahora se ha convertido en una ola colectiva de alegría y alivio al saber que pronto se reunirá con su familia, la comunidad de jugadoras de la WNBA y sus amigos. BG ha demostrado un coraje y una dignidad extraordinarios frente a una enorme adversidad. La WNBA está agradecida sin medida con la administración de Biden, el Enviado Presidencial Especial para Asuntos de Rehenes y todos aquellos que jugaron un papel papel en traer a BG a casa hoy. Nuestra esperanza es que Paul Whelan y todos los estadounidenses detenidos injustamente sean devueltos a casa de manera segura y tan pronto como sea posible”.

— Comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert.

“BG es mucho más que un atleta. La principal preocupación es asegurarse de que su salud mental esté progresando y que pueda recuperarse de los últimos 294 días. Nunca podría volver a pisar una cancha y la seguiré apoyando sin descanso”.

— Brianna Turner, compañera de equipo del Phoenix Mercury.

“Brittney Griner ha demostrado valentía y determinación en los últimos casi 300 días. USA Basketball se siente aliviada de que está de camino a casa y felizmente se reunirá con su esposa, familia y amigos. Como su familia de USA Basketball, estamos agradecidos por el trabajo del gobierno de y todos los que han trabajado entre bastidores para lograr este resultado. Esperamos volver a ver a Brittney cuando sea el momento adecuado y le deseamos lo mejor en los días y semanas venideros. Tenemos a Paul Whelan y sus seres queridos en nuestros pensamientos y sabemos que la Administración trabajará incansablemente para llevar al Sr. Whelan y a otros estadounidenses detenidos a casa a salvo”.

PUBLICIDAD

— Federación Baloncesto de Estados Unidos

“Mi corazón realmente está cantando de alegría en este momento. Nuestra hermana finalmente es libre. Este es un momento monumental para todos los que han mostrado compasión por nuestra hermana de la WNBA durante los últimos 294 días desde que BG fue detenida injustamente”.

— Dijo la jugadora de la WNBA Chiney Ogwumike.

“Milagrosamente, afortunadamente, la cuenta de los días detenidos terminó en 294, y nuestra amiga, nuestra hermana se dirige de regreso a casa, donde pertenece. Las emociones para nuestra organización, al igual que para nuestros fanáticos y tantos en todo el mundo, son de alegre celebración, profunda gratitud, dolor por el tiempo perdido y sincera esperanza para todas las familias que aún esperan el regreso de un ser querido. La fuerza de BG en este proceso, su creencia inquebrantable de que llegaría la resolución y la esperanza que mostró todos los días es lo que nos hizo creer a todos que llegaría este día”.

- Phoenix Mercury de la WNBA y Phoenix Suns de la NBA.

“Brittney ha tenido que soportar una situación inimaginable y estamos encantados de que esté de camino a casa con su familia y amigos. Agradecemos a los miembros de la comunidad de la NBA y la WNBA que nunca cejaron en sus esfuerzos por crear conciencia sobre las circunstancias injustas de Brittney”.

— Comisionado de la NBA, Adam Silver.

Adam Silver, comisionado de la NBA. (Jeff Chiu)

“Es una noticia alegre por muchas razones. Supongo que vendrá a San Antonio por lo que he visto en los medios para que la revisen. Es maravilloso de muchas maneras diferentes. Al mismo tiempo, como ella incluso dijo, tener a otras personas siendo tratadas de la misma manera en tantos países diferentes, todavía es evidente que hay mucho trabajo por hacer para traer a muchas más personas a casa”.

— El entrenador de los Spurs, Gregg Popovich.