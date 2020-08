En pasados días, el joven canastero boricua Andrés Pinzón recibió una llamada que de la emoción lo levantó de la silla.

Era uno de los asistentes técnicos del reconocido programa de la Universidad de Florida para hacerle un ofrecimiento para unirse a los Gators con miras a la temporada 2021-22 del baloncesto colegial.

El estudiante de cuarto año de Long Island Lutheran, en Nueva York, reaccionó jubiloso con la oferta de los Gators de cara a su último año de escuela superior. Precisó que fue el séptimo ofrecimiento recibido de programas de División I de la NCAA.

“Me sorprendió”, dijo Pinzón acerca de la comunicación del asistente Jordan Mincy, hermano del exjugador del Equipo Nacional, Jerome Mincy. “Él (Jordan) se contactó conmigo. Me llamó y me hizo una oferta”, agregó el arecibeño, de 17 años, a El Nuevo Día.

Pinzón es un combo guard, de 6′5″ de estatura, que figura como uno de los principales baloncelistas puertorriqueños de escuela superior en Estados Unidos en la Clase 2021, junto a su compueblano Ramses Meléndez, de Central Pointe Christian Academy, en Orlando.

Florida es uno de los programas más prestigiosos de la NCAA. Allí jugaron los boricuas Walter Hodge y David Huertas, y los enebeístas Al Horford y Joakim Noah, entre otros, logrando campeonatos seguidos en 2006 y 2007.

Pinzón precisó que ya tiene ofrecimientos de otros programas como Illinois, Georgia Tech, Mercer, Xavier, Nuevo México, y Dayton. El puertorriqueño no oculta su satisfacción y felicidad al ver que ya suma estos ofrecimientos antes de comenzar su último año de escuela superior.

“Nunca imaginé que iba a tener siete ofertas a este momento. Estoy supercontento. Me falta un año y, obviamente, me gustaría recibir más ofertas, pero estoy muy agradecido con estas ofertas. Cuando llegué (a Estados Unidos) siempre soñaba con jugar en División I”, agregó.

Pinzón salió de Puerto Rico hace tres años para cursar el noveno y décimo grado en Atlanta. Para el undécimo grado, Pinzón recibió un acercamiento del armador André Joel Curbelo con la intención de reclutarlo para Long Island Lutheran. Pinzón dijo que lo escuchó y entendió que era una buena decisión trasladarse de escuela. Fue así que en la pasada temporada jugó al lado de Curbelo y ayudó a la escuela a ganar su primer título estatal federativo como escuela Clase AA.

“André me reclutó en el Centrobasket en Puerto Rico”, dijo en referencia a la competencia celebrada en el coliseo Roberto Clemente. “Confié en lo que me dijo y la experiencia ha sido superbuena. Me ha dado una exposición grandísima”.

Pinzón no sabe cuándo tomará una determinación en cuanto al programa que escogerá en la División I. “En septiembre regresaré a la escuela y me reuniré con los coaches para ir hablando de las opciones. Tampoco sé exactamente cómo esta pandemia (de COVID-19) afectará las visitas a universidades. No tengo claro cuándo tendré una decisión”, dijo el miembro del programa nacional juvenil.

Ahora con la salida de Curbelo a la Universidad de Illinois, Pinzón cree que tendrá mayor protagonismo en la ofensiva. “Pienso que voy a tener más toques de balón. Cuando empiecen las practicas tendré una mejor idea de cómo va a funcionar”, dijo Pinzón al indicar que se mantiene entrenando en su pueblo natal con Omar Orama.