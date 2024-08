¿Osos o Criollos? A escena el séptimo juego de la final del BSN en el Coliseo Roger Mendoza

En esta ocasión, no hay cancha neutral de por medio. Se jugará en el Coliseo Roger Mendoza.

“A lo mejor tenemos que apagar las luces para no saber que estamos en casa”, prosiguió Caanen con una carcajada. “No, pero honestamente, con mucho respeto, hay que quitarnos esa presión de encima. A veces pienso que en la casa de uno, la susceptibilidad es mayor. Asumimos que estamos en casa y que no se supone que piten cierta jugada... No creo que este séptimo juego sea de más presión que el sexto choque”, sostuvo.