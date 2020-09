Si hubo un poco de consuelo para los Celtics de Boston el viernes, probablemente se podría haber encontrado en el entendimiento de que una ventaja de 2-0 para el Heat de Miami en las finales de la Conferencia Este no garantiza nada.

Los Celtics se enteraron de eso hace dos años contra Cleveland. Y Milwaukee aprendió lo mismo la temporada pasada contra Toronto.

Dejar caer los dos primeros juegos de la final del Este al Heat, obviamente, no es el escenario ideal para los Celtics. Pero han tenido oportunidades de ganar ambos juegos, y es posible que recuperen a Gordon Hayward el sábado por la noche para el tercer juego, cuando tendrán la oportunidad de volver a esta serie.

“Creo que esta serie está lejos de terminar”, dijo el alero de los Celtics, Jaylen Brown.

Esas no son palabras para discutir. El Heat está de acuerdo con él.

"No hemos hecho nada. No lo hemos hecho ", dijo el alero Jimmy Butler, alero del Heat. "No podemos emocionarnos de que estemos arriba 2-0 porque por muy bueno que sea el 2-0, fácilmente podría ser el 4-2 para Boston. Entonces, vamos a llegar a lo mismo sabiendo que tenemos que ser mejores y ser humildes al respecto ", agregó.

Los Celtics estuvieron arriba por 14 puntos en el último cuarto del primer partido, luego ganaban por 17 en la primera mitad del segundo encuentro y perdieron ambos juegos. Ver que se borra una ventaja de 17 puntos en la primera mitad en la NBA ya no es gran cosa; la ventaja desperdiciada que realmente molestó a Boston fue la ventaja de cinco puntos que tenían con 4:25 restantes. Fueron superados 17-7 el resto del camino, y los ánimos se encendieron en el vestuario de Boston después del juego.

“Sentimos que podríamos haber ganado”, dijo Brown. “Deberíamos haber ganado, y no lo hicimos. Así que un montón de emociones dando vueltas. Eso es.”

El Heat tuvo grandes oortunidades en el segundo juego, jugadas como la de Kelly Olynyk con un triple al final del tercer cuarto para ayudar a rematar un avance de Miami 37-17, y Butler consiguió un robo y luego azotó el balón detrás de su espalda mientras lo salvó de salir fuera de la cancha en el cuarto, una jugada en la que el Heat no solo mantuvo la posesión de su tiro, sino que terminó metiendo una bandeja.

Pero la remontada también tuvo elementos tácticos importantes, como que Miami se fue a la zona defensiva y sofocó a los Celtics con ese esquema. Si Boston recupera a Hayward, quien no ha jugado en un mes debido a una lesión en el tobillo, el sábado, su habilidad para disparar y pasar lo ayudará cuando Miami intente la zona. Hayward fue catalogado como cuestionable para el tercer juego en el informe de lesiones que Boston presentó el viernes a la liga.

“No se trata de zonas o defensas y ofensivas y cosas así”, dijo el entrenador de Boston, Brad Stevens. “Solo tenemos que ser mejores”.

Boston lideró a Cleveland 2-0 en las finales del Este de 2018 antes de perder en siete juegos; Milwaukee lideró a Toronto 2-0 en la final del Este de 2019 antes de perder en seis juegos. El impulso puede cambiar tan rápido en una serie, y el Heat sabe que ese es el caso.

“Llegas a este nivel, en las finales de conferencia, no será fácil para ninguno de los equipos, y no lo fue”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra, quien logró su victoria número 81 en la postemporada el jueves para empatar con K.C. Jones en el octavo lugar en la lista de todos los tiempos. “Ambos equipos están arriesgando todo. Esa es la manera que debe ser.”