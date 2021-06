El COVID-19 se apareció por el Americup femenino que se celebra en Puerto Rico e incluso afectó en la cancha, al sacar de competencia al equipo de Argentina.

El quinteto sudamericano tuvo al menos tres casos confirmados de COVID-19 tras su llegada a la isla, y su inhabilidad de presentarse a dos de sus partidos le costó confiscaciones y el retiro del torneo.

No obstante, en el resto de los equipos se mantuvo un aura de seguridad y confianza en los protocolos salubristas establecidos para salir al tabloncillo del coliseo Roberto Clemente.

El Americup femenino, que arrancó el pasado viernes en la noche, comenzó hoy su fase de cuartos de final. La semifinal será mañana y la final el sábado.

“La situación la están manejando bastante bien. Nosotras estamos en el piso de Argentina (en el hotel). Pero hay seguridad 24-7. Es increíble. Hay una persona siempre pendiente a que las muchachas no salgan de los cuartos”, narró la armadora de Puerto Rico, Dayshalee Salamán, en una entrevista transmitida por el perfil de Facebook de El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Hay que cuidarnos. Creo que se han tomado las medidas necesarias para nosotras sentirnos seguras”, abundó.

De hecho, Puerto Rico jugó contra Argentina el sábado, y el domingo se anunció el tercer positivo en el equipo sudamericano. Ese día, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico anunció que todas las jugadoras boricuas habían arrojado negativo en las pruebas de COVID-19, además de que ya todas habían completado su proceso de vacunación.

Salamán narró que, básicamente, las jugadoras solo salen del cuarto del hotel para comer.

“Hay que intentar nosotras también protegernos, no dejarle todo al staff y a las personas del hotel. Por ejemplo, yo y mi ’roommate’ bajamos, comemos, subimos, nadie afuera. No hay gimnasio, no hay piscina. Todas las reglas cambiaron, hay que prevenir otros contagios”, finalizó Salamán.