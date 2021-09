El exbaloncelista Peter John Ramos debutará como exponente de la lucha libre el próximo 18 de diciembre en la cancha Salvador Dijols de Ponce en un evento que presentará la nueva Organización Internacional de Lucha Libre (OIL).

Ramos formará la pareja “Beast Mode” con el veterano luchador León Apolo, según se anunció en un comunicado de prensa.

“Debuta una nueva compañía de lucha libre que viene a alimentar la pasión del fanático puertorriqueño y se llama la Organización Internacional de Lucha. El 18 de diciembre, por primera vez en Puerto Rico, Beast Mode. Y dónde más que en la casa del León de Ponce y La Bestia, en la Cancha Salvador Dijols. Ese día hacemos un reto abierto a cualquier pareja, no importa de que parte del mundo que se atrevan enfrentarnos. Porque la pareja más fuerte y poderosa que ha salido de Puerto Rico va a acabar con quien sea”, dijo León Apolo.

Previo a ese evento en Ponce, la OIL se estrenará con una cartelera en Lares el 16 de octubre.

Ramos, de 7′3″ de estatura, es un exbaloncelista que formó parte de la Selección Nacional y jugó por 17 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional. También jugó brevemente en la NBA y a nivel internacional participó en ligas como las de China y Filipinas.

El excanastero lleva dos años radicado en Florida entrenando a tiempo completo de cara a su faceta como luchador.

“Dedicado a la lucha libre, entrenando duro todos los días”, dijo Ramos en conversación reciente con El Nuevo Día. “He subido más de 60 libras de músculo estoy casi en 400 libras”.

Ramos, de 36 años, dijo estar contento con su nueva faceta y que ya pasó la página por completo del baloncesto.

“Le dediqué al baloncesto casi 20 años. Hice muchísimo, hice cosas que muchos no hicieron en sus carreras. Mi biografía es muy larga. Estos últimos años estaba jugando por jugar, no me motivaba ya”, culminó Ramos.