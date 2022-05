Arecibo.- El armador titular de los Piratas de Quebradillas Gary Browne podría volver a cancha el próximo sábado mientras se recupera de una contusión en la rodilla derecha sufrida el pasado 23 de mayo contra los Brujos de Guayama.

Con el encuentro frente Arecibo el martes, Browne se ha perdido tres partidos consecutivos de los corsarios. Tampoco vio acción en el Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional (BSN), aunque estuvo en uniforme por el Team Walter.

El sábado, los Piratas reciben a los Leones de Ponce en el Coliseo Raymond Dalmau.

“Tuvo una contusión en el juego de Guayama. Salió bien del MRI (examen de resonancia magnética). Se le está dando terapia, fortalecimiento, día a día. Pienso que ya lo pueda tener para el sábado”, dijo Gabriel Miranda, gerente general del quinteto quebradillano.

“No lo estamos apurando. Estamos tratando de cuidarlo. Pero, los exámenes salieron todos bien, intacto. La contusión te quita fuerza”, agregó.

Bronwe acumula cuatro juegos con los Piratas desde su debut a mediado de mayo. Promedia 16.5 puntos con 6.3 asistencias y 5.0 rebotes.

Quebradillas también tiene lesionados al delantero Félix Rivera, el base novato Jo Jo Walker y el escolta Wil Martínez (lastimaduras de rodillas los tres).

Sin prisa con Piñeiro

Por otro lado, Miranda informó que tampoco hay prisa con traer al delantero de la Selección nacional Isaiah Piñeiro, quien terminó su participación en Turquía al eliminarse en las semifinales del torneo doméstico con el club Darussafaka.

“Le vamos a dar su espacio para luego reanudar las conversaciones. Es temprano todavía (en la temporada). Estamos bien en la tabla de posiciones. Sé que necesita descanso”, indicó Miranda.

Piñeiro se convirtió en padre el pasado abril. Seguramente, formará parte del preseleccionado para los juegos de la ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023 a jugarse la primera semana de julio en el Coliseo Roberto Clemente.

“Viene para la ventana (del Equipo Nacional en julio). Los playoffs comienzan después. Vamos semana a semana tocando base con él. Ahora mismo no me atrevo decir porque no sabemos su plan, cuánto tiempo va a descansar. Pero puede ser que la vena le pique rápido antes de venir acá”, agregó Miranda.

Antes del juego contra los Capitanes el martes, los Piratas jugaban para 12-7, segundos en la Sección A.