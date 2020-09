Las imágenes de Giannis Antetokounmpo en el quinto juego de la serie semifinal de la Conferencia del Este frente al Heat de Miami no mostraban al vigente Jugador Más Valioso como un fenómeno dominante en la pintura.

Todo lo contrario. El delantero estrella fue enfocado mayormente con el rostro apesadumbrado, con las manos en su cabeza a menudo mientras observa desde la banca cómo los Bucks de Milwaukee, el mejor equipo de la fase regular de esta campaña de la NBA, se iba por la borda.

El jugador griego no estuvo en cancha debido a una lesión.

Milwaukee se eliminó de los playoffs el martes frente al Heat, quinto sembrado de la conferencia, en cinco desafíos. Desde que se inauguró el formato de 16 quintetos en la postemporada en 1984, los Bucks son apenas el sexto conjunto en no alcanzar la final del Este como primer sembrado. Miami, por su parte, es la escuadra de menor rango en clasificar a la final de la conferencia desde que los Knicks de Nueva York se colocaron en la final de la liga de 1999 como octavos.

Milwaukee entró a la postemporada con récord de 56-17, líder del torneo, después de convertirse en el primer equipo de la NBA en asegurar su presencia en los playoffs de la forma más rápida, el pasado 24 de febrero con marca de 48-8. Antes de la paralización de la temporada por la pandemia del coronavirus el 13 de marzo, los analistas apostaban a que los Bucks alcanzaría las 70 victorias, hazaña lograda solamente por los Bulls y los Warriors.

Entonces, ¿cómo Milwaukee se derrumbó tan temprano? Podemos apuntar a la defensa.

Desde que los Bucks entraron a “la burbuja” a finales de julio, no fueron los mismos. En ocho encuentros regulares en las instalaciones deportivas de Walt Disney World en Orlando, Milwaukee acumuló marca de 3-5. Como uno de los mejores equipos defensivos de la NBA- además del Defensa del Año (Antetokounmpo) en sus filas- los Bucks permitieron 101.6 puntos por 100 posesiones antes de la suspensión por COVID-19. En el reinicio, toleraron 110.2 unidades por 100 posiciones.

El Magic promedió 107 puntos frente a Milwaukee en cinco juegos, mientras que el Heat tuvo media de 112.8 tantos en la misma cantidad de encuentros.

Para el dirigente de los Bucks Mike Budenholzer, la caída en la defensa colectiva no se debe adjudicar al receso obligatorio de cuatro meses y medio.

“La pausa de nosotros no fue nada distinta al resto de los equipos que llegaron hasta acá en Orlando para competir y ser el equipo campeón. Tuvimos un gran año hasta el 11 de marzo. Muchas cosas buenas y positivas. Tuvimos nuestros momentos en Orlando pero al final no pudimos terminar. Creo que todos los quintetos lidiaron con lo mismo”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

En la ofensiva, Antetokounmpo hizo su parte al liderar la ofensiva con 26.7 puntos, más en el departamento de rebotes con 13.8 rebotes. No obstante, frente a Miami fue limitado a 21.8 en cuatro encuentros. Khris Middleton lideró a los Bucks contra el Heat con 25.6 y sus hombros no fueron los suficientemente gruesos para cargar el equipo sin el jugador franquicia en su mejor momento. El centro Brook Lopez y el armador Eric Bledsoe no fueron un elenco sólido para evitar el descalabro (18.2 y 11.8 puntos por cotejo respectivamente).

Miami, por su lado, tuvo a cinco jugadores en doble figura- liderado por Jimmy Butler y un experimentado técnico Erik Spoelstra- para sacar del panorama a Miwaulkee. El Heat está en su primera final de conferencia desde 2014 después de la era del trío de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

Antetokounmpo se perdió el quinto juego por una lesión en el tobillo. Fue la primera vez que no jugó un encuentro de los Bucks desde el pasado 28 de abril de 2013, su temporada de novato.

Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukke reacciona tras lastimarse el tobillo durante la primera mitad del cuarto juego de la NBA contra el Heat de Miami. (Mark J. Terrill)

“Quería jugar. Sabía que quería jugar. Ustedes sabía que quería jugar. Mi dirigente también lo sabía pero, al final de día, la organización puso mi salud sobre el quinto juego. Eso es algo grande”, dijo el canastero.

Futuro incierto

Después de dos temporada como el equipo número uno de la liga sin jugar en la finales, los Bucks enfrentarán una agria temporada muerta sobre el futuro de Anteokounmpo, de 25 años, quien será agente libre en 2021. Aunque no se ha comprometido con Milwaukee para firmar un contrato a largo plazo, el vigente y favorito para repetir el premio de Jugador Más Valioso dijo a Yahoo Sports que su intensión es permanecer en la organización.

“No va a pasar. Eso no va a pasar. Algunos ven un obstáculos y van en otra dirección. Yo quiero derrumbar el obstáculo. Solo tenemos que mejorar como equipo, individualmente, y retomar las cosas en la próxima temporada”, sostuvo.