El presidente del club Estudiantes de España, Fernando Galindo, señaló que “fue un error” la contratación del armador puertorriqueño José Juan Barea para la segunda parte de la temporada de la ACB a principios de este año.

Estudiantes descendió a la liga LEB Oro por primera vez en la historia de la organización al ocupar la penúltima posición entre 19 clubes participantes con marca de 9-27.

Cuando Barea firmó con Estudiantes, el club madrileño jugaba para 5-11 y ocupaba la decimoquinta posición.

El boricua jugó 18 partidos y promedió 12.6 puntos con 4.7 asistencias. Barea dejó un mal sabor en la organización cuando decidió salir del club, restando el último partido de la fase regular que definía la permanencia del equipo en la ACB. Estudiantes perdió el partido.

Galindo concedió una entrevista con el portal AS de España para hablar de lo acontecido en la temporada y señaló que Barea no cumplió con las expectativas de la organización, al tiempo que alegó que la actitud del jugador tampoco fue la mejor dentro del camerino.

“Creo que nos equivocamos con Barea. Fue un error. Al principio, lo vimos como una oportunidad porque en el puesto de base teníamos dificultades por las lesiones… y fue un grave error que creó un mal ambiente en el vestuario. Estas cosas no las concibes en el momento, lo ves con su comportamiento a posterior y por la forma en la que reaccionó finalmente”, dijo Galindo.

Tras ser dejado en libertad por los Mavericks de Dallas antes del comienzo de esta temporada, Barea descansó algunas semanas antes de firmar con Estudiantes para tener su primera experiencia en Europa. En aquel momento, dijo que buscaba una competencia para mantenerse activo y tratar de regresar a la NBA.

“No estuvo a la altura de las circunstancias. Tampoco ayudó que se fuera el director deportivo (Willy Villar) en verano, en medio de la configuración de la plantilla. Fueron toda una serie de circunstancias adversas que nos llevaron a estos resultados. Esta es una forma de explicar las cosas, pero no me gustaría que se percibiera como una justificación”, agregó Galindo.

A preguntas del diario, Galindo dijo que Barea lo decepcionó.

“A mí, personalmente, sí. Aunque todo requiere matices. Hizo algún buen partido, pero también nos hizo perder algún otro y nunca estuvo integrado en la plantilla. Lo veías en algunos tiempos muertos, que no escuchaba, que estaba en su mundo. Estaba al margen del resto de sus compañeros. Se veía en los partidos, cuando el entrenador daba indicaciones y a él no le importaban, se iba o se venía por la cancha. En los entrenamientos, no daba lo que debía de dar: venía de una cultura de NBA que, como él decía, no se entrena, se juega permanentemente y no entendía lo de los entrenamientos y su intensidad”, sostuvo.

“Un equipo son sus jugadores, un conjunto que debe tener solidaridad y un esfuerzo que tiene que ser compartido, y cuando alguno de los integrantes decae en alguno de esos aspectos, el conjunto del equipo se resquebraja. Y eso sí que se percibía, había jugadores que le miraban como ‘este qué se ha creído’”, apuntó.

No ha sido posible conseguir una reacción de Barea a estas declaraciones de Galindo.