El baloncesto superior en Puerto Rico experimentó una revolución en su juego a partir de la década 1960 con la llegada de un sinnúmero jugadores talentosos nacidos o criados en Nueva York. Fueron conocidos como los ‘nuyoricans’.

Y este es el título que lleva el libro (Los nuyoricans: identidad e impacto en el baloncesto nacional puertorriqueño, 1965-1988) del doctor José J. Ruiz Pérez en el que presenta el legado impresionante al baloncesto local de un grupo de canasteros de primera y segunda generación nacidos en Estados Unidos.

“Fue un proyecto de varios años. Estaba buscando una temática para la tesis doctoral (en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe) y decidí escribir e investigar de algún tema que me apasionara. Y como me crié en Estados Unidos y en Puerto Rico, el tema de los nuyoricans me apasionaba. Y el documental ‘Nuyorican Básquet’ de los Juegos Panamericanos de 1979 me sirvió de estímulo para hacerlo y así es como surge este libro”, dijo Ruiz Pérez, quien se crió en Nueva Jersey, antes de que su familia regresara a la isla y se estableciera en Camuy.

PUBLICIDAD

Portada del libro.

El libro repasa la trayectoria de los nuyoricans desde el 1965 con la llegada de Mariano “Tito” Ortiz a los Vaqueros de Bayamón hasta el 1988, cuando el estelar alero Orlando Vega debutó con los Piratas de Quebradillas.

“Aunque los hermanos Barrera fueron los primeros nuyoricans que llegaron a la liga en 1948, no fue hasta la década de 1960 que estos jugadores comenzaron a revolucionar el baloncesto, empezando con la llegada de Tito Ortiz en 1965 y con la de Raymond Dalmau al año siguiente. Es impresionante la llegada de Tito a Puerto Rico y su crianza. Fue ese primer jugador que llegó con unas cualidades atléticas sobresalientes, como si fuera el ‘Dr. J’ (Julius Erving) de la liga”, apunta Ruiz Pérez, quien también publicó el libro “El impacto de los medios de comunicación en la mitificación de Toño Bicicleta”.

El escrito, a su vez, presenta los conceptos de identidad, nación y nuyorican enmarcados en la historia social y cultural del baloncesto puertorriqueño.

El libro está a la venta en las librerías Laberinto en el Viejo San Juan, y El Candil en Ponce, además en el portal www.libros787.com y en Amazon. También puede escribir al correo electrónico: [email protected].