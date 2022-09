Por los primeros 20 minutos, Puerto Rico batalló con Argentina, uno de los equipos llamados a pelear por el campeonato de la AmeriCup. Pero la veteranía -y mejor puntería- de los sudamericanos salió a relucir en la segunda mitad, y Puerto Rico cayó derrotado el domingo, 99-86, para sufrir su primer revés en el torneo continental que se disputa en Brasil.

Tras derrotar a República Dominicana el sábado (88-82), los boricuas ven su marca caer a 1-1 en el Grupo B de la competencia, mientras que Argentina mejoró a 2-0.

Pese al revés, los boricuas se mantienen en el segundo lugar del Grupo B, que les daría el boleto a la próxima fase. Más temprano en la jornada dominical, República Dominicana derrotó a Islas Vírgenes Estadounidenses, 77-58, para también poner su marca en 1-1. Los boricuas, al ganar el duelo entre ambos, obtienen el desempate contra los quisqueyanos. Islas Vírgenes con 0-2 completa la llave.

Puerto Rico salió sin complejos desde el silbato inicial ante una Argentina que llegó a esta AmeriCup con figuras de renombre, como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Carlos Delfino y Gabriel Deck, por mencionar algunos. Los boricuas estuvieron sólidos en defensa, y en el lado ofensivo de la cancha contaron con siete puntos de Justin Reyes para tomar ventaja, 21-19, al finalizar los primeros diez minutos del choque.

La tónica continuó en el segundo periodo, en el cual la ventaja más grande fue de cinco puntos, 29-24, de Puerto Rico con siete minutos por jugar. Ambos equipos jugaron un entretenido parcial, de baloncesto intenso y bien pensado. Los armadores Campazo y Tremont Waters se dedicaron a repartir el balón, y terminaron la primera mitad con nueve y siete asistencias, respectivamente.

Argentina se fue al descanso con ventaja de tres puntos, 47-44. Deck fue el mejor anotador de la primera mitad con 12 puntos.

La Albiceleste comenzó a distanciarse a mediados del tercer parcial. Con 4:18 por jugar en el periodo, un ‘goaltending’ de Ysmael Romero sobre Campazzo aumentó la ventaja argentina a 60-52, lo que forzó al dirigente boricua Nelson Colón a pedir tiempo. Argentina anotó 28 puntos en ese tercer parcial, contra 20 de los boricuas, para irse al último periodo con ventaja de 75-64 gracias a un triple de Laprovittola mientras expiraba el tiempo.

El ‘hoyo’ resultó ser muy profundo para Puerto Rico, que no se pudo recuperar ante una confiada Argentina en el cuarto periodo. Un triple de Deck puso el marcador 86-69 con 6:09 en el reloj para disipar cualquier esperanza de los puertorriqueños.

“Tuvimos un juego duro esta noche ante uno de los mejores equipos del mundo”, reaccionó Colón en conferencia de prensa luego del partido. “Hoy crecimos como grupo, como programa. Estoy muy orgulloso de mis jugadores”.

Colón destacó que se lleva los positivos del encuentro, como el esfuerzo defensivo demostrado en la primera parte.

“Me gustaron muchas cosas. Me gustó la intensidad defensiva. En la primera parte del juego, Argentina no estaba lista, no esperaban nuestro desempeño defensivo, como ejecutamos. Pero estamos jugando contra el sexto mejor equipo del mundo, la experiencia de ellos los lleva a hacer ajustes en la segunda parte, mover mucho mejor la bola”, analizó Colón.

Deck terminó como el mejor anotador del partido con 27 puntos, mientras que Campazzo brilló con 17 puntos y 15 asistencias.

Por Puerto Rico, Chris Ortiz fue el mejor con 21 puntos.

“(Argentina) es un gran equipo, seis en el mundo. En Puerto Rico no tenemos excusas, esperábamos ganar. Tomaremos lo positivo, seguimos creciendo como grupo”, dijo Ortiz.

Argentina aprovechó su certera puntería a larga distancia, al encestar 12 de 30 intentos. También superó ampliamente a los boricuas en los rebotes, 37-21.

Puerto Rico descansa el lunes y regresará a la cancha el martes para cerrar la fase de grupos ante Islas Vírgenes Estadounidenses en partido señalado para las 4:30 p.m.