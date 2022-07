La Selección Nacional de baloncesto en silla de ruedas cayó este jueves ante su similar de Estados Unidos por marcador de 80-46 en el segundo día de competencias de la Copa América, que se celebra en Sao Paulo, Brasil.

El equipo estadounidense superó a los boricuas desde el arranque y se llevó todos los parciales. El primero cerró por 25-10, mientras la primera mitad terminó 39-18. Para el tercer parcial, la ventaja se amplió a 34 puntos para terminar 59-28.

Carlos Martínez volvió a ser el mejor anotador por Puerto Rico con 20 puntos, seguido de Carlos Ocasio con 17. Martínez también hizo una asistencia y un robo de balón.

Por Estados Unidos destacó Jeromie Meyer con 23 tantos y Brian Bell con 14. Bell sumó 10 rebotes y dos robos de balón.

Luego del partido el dirigente del combinado de Puerto Rico, Santiago Maldonado criticó el arbitraje, el cual entiende favorecio a los estadounidenses.

“Este juego sabíamos que era fuerte, ya que el equipo de Estados Unidos es un olímpico”, expresó en declaraciones escritas el técnico nacional.

“No obstante, nuestros atletas no se rindieron, dieron el máximo en el terreno de juego. La bola no quería entrar para darnos los puntos, el arbitraje lo teníamos en contra ya que el pito sonaba más para nuestro lado que para el otro y eso nos afectó, a su vez un tiro de tres puntos que lo contaron como dos y no se trabajó en colectivo”, añadió Maldonado.

Puerto Rico, que consiguió una holgada victoria ante Venezuela por marcador de 50-80 en su primer juego, se medirá mañana, viernes, a Colombia a las 4:00 p.m., hora de Puerto Rico.

Este torneo otorga uno de los cuatro espacios disponibles al Campeonato Mundial de la IWBF, que tendrá lugar del 16 al 27 de noviembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.