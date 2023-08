La preselección nacional que se prepara para la Copa del Mundo de Baloncesto de la FIBA 2023 tuvo de madrugada este sábado su mejor demostración de las últimas semanas en los juegos de exhibición, aunque cayó derrotada 93-80 ante el combinado de Lituania en el primero de dos partidos de este fin de semana en Taiwán.

Este domingo a las 2:00 a.m., hora en la isla, se medirá a Letonia en su último encuentro amistoso, antes de viajar finalmente hacia Manila, Filipinas, donde los boricuas tendrán su debut del certamen el próximo sábado, 26 de agosto ante Sudán del Sur.

Ante Lituania, fue el cuarto revés consecutivo que Puerto Rico sufre después de ganarle 93-86 el 4 de agosto a República Dominicana, en la isla, pero fue el primero que no concluye con un marcador tan abultado como los 37 puntos que promediaron sus derrotas ante Estados Unidos, Italia y Serbia. Contra los norteamericanos fue la derrota más abierta, por 43 tantos, 117-74 el 7 de agosto.

El base Jordan Howard, regresó a juego luego de perderse el partido de fogueo contra Serbia el pasado miércoles, y encabezó el ataque de Puerto Rico con 18 puntos, en 22:51 minutos en cancha, con tres asistencias. El también armador Tremont Waters le siguió con 12 unidades y siete asistencias, actuando como titular y totalizando poco más de 26 minutos de juego. Tuvo también tres rebotes y solo cometió dos ‘turnovers’.

En tanto el delantero Ysmael Romero lució con 11 puntos, ocho rebotes, una asistencia y dos cortes de balón en casi 19 minutos de juego.

“Satisfechos no estamos. Hemos jugado con grandes equipos; Estados Unidos, Italia y Serbia. Y con nuestro score no hay manera de estar satisfechos. Pero no hemos perdido la mentalidad positiva, de mantenernos concentrados en lo que significa esto para nosotros, que estamos jugando contra equipos de gran nivel, que nos fuerzan a jugar de otra manera. Y aprender la cohesión, la energía, el físico que necesitamos para mejorar, para cuando lleguemos a Filipinas estar al 100 por ciento y poder competir en el grupo que nos tocó”, dijo Nelson Colón tras el partido.

Puerto Rico jugará durante el Mundial en el Grupo B ante Sudán del Sur, Serbia y China. Los mejores dos de cada grupo adelantan a la segunda ronda.

Por los lituanos, Jonas Valaciunas anotó 20 puntos con 11 rebotes para ser el mejor en una balanceada ofensiva que incluyó a cinco canasteros anotando en doble dígito.

Cabe destacar que además del marcador, Puerto Rico pudo mantenerse luchando de tú a tú en los rebotes, pues con 34 capturas solo tuvo cuatro menos que Lituania (38). En la repartición del balón ambos equipos terminaron parejos con 19 asistencias cada uno. Puerto Rico también estuvo efectivo en defensa y anticipando balonces, pues se robó nueve balones, cuatro más que Lituania.

George Conditt IV fue el mejor en ese renglón por los boricuas con tres cortes de balón, aparte de sus siete puntos con cuatro rebotes.

George Conditt IV, chocando manos con Arnaldo Toro (41), lució anticipando los pases contrarios y se robó tres balones. (ANDRE KANG)

“Como he dicho, todo esto nos va a servir para cuando lleguemos a Filipinas estemos sólidos y fuertes mentalmente. Y de todo lo que hemos recorrido en este camino que nos sirva de experiencia para cuando la bola vaya al aire, nosotros estar listos y dar el 100 por ciento, con una nueva versión, con una nueva mentalidad que nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, que son altas. Aquí nadie ha perdido el foco. Seguimos unidos, seguimos juntos, y vamos a dar el máximo por nuestra isla, por nuestro baloncesto”, agregó Colón.

En otras facetas en las que los boricuas lucieron mejor que su rival en esta ocasión fue en los puntos anotados producto de errores del contrario, como lo demuestran sus 14 puntos en esa situación, frente a nueve de los lituanos. Puerto Rico también tuvo mayor producción que los lituanos en puntos anotados por sus jugadores de la banca, con 40, dos más que los europeos.

Donde hubo un claro dominio por parte de Lituania fue en los puntos anotados en la zona de la pintura, pues dominó 44-24.

Puerto Rico viajará hacia Manila luego de su fogueo contra Letonia y arribará a la sede en la noche del lunes (horario de la isla).