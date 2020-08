La intención del presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, de levantar capital por medio de créditos contributivos para reanudar y salvar la temporada 2020 fue descrita por un pasado secretario del Departamento de Hacienda como “una brillante y novel” que tiene el potencial de generar actividad económica y empleos en un tiempo de crisis fiscal agravada por la pandemia del COVID-19.

De hecho, esa actividad económica sería la justificación ante el estado para que el BSN se pueda beneficiar de un crédito contributivo por parte del gobierno, a pesar de que según consta en el Departamento de Hacienda, la liga es una institución sin fines de lucro que ya es exenta del pago de contribuciones.

El Nuevo Día ha hecho múltiples pero infructuosos intentos por conversar con Dalmau para que explique a fondo su idea. Dalmau es CPA y tiene experiencia gubernamental al fungir en el pasado como exdirector de la Oficina del Inspector General, puesto al que fue nombrado por el exgobernador Luis Fortuño.

La idea de celebrar el torneo en una sola instalación, similar a la ‘burbuja’ que implementó la NBA en Orlando, Florida, y de pagarlo con capital proveniente de créditos contributivos, trascendió la semana pasada gracias a una fuente de este diario.

El Nuevo Día conversó con expertos de la materia, uno de ellos el pasado secretario de Hacienda y Contador Público Autorizado (CPA), Juan Antonio Flores Galarza, quien explicó cómo funcionan los créditos contributivos y de qué manera podría beneficiarse el BSN.

La idea de Dalmau es correr el torneo, frenado a mediados de marzo por la pandemia, en un hotel del área este del país. En esa instalación, los canasteros y otro personal de los equipos se hospedarían y jugarían el certamen en unas canchas que se deben habilitar en un amplio salón de actividades.

Tanto Flores Galarza como otro entrevistado con conocimiento de cómo operan los créditos contributivos en el gobierno, pero que prefirió hablar bajo anonimato, coincidieron por separado en que el gancho que podría aprovechar el BSN para beneficiarse de esta herramienta sería el del impacto económico y de generación de empleos que propiciaría la celebración del torneo.

“Ahora mismo, del hotel que se está hablando, posiblemente no tiene a nadie (huéspedes)”, dijo Flores Galarza haciendo alusión al repunte que han tenido los casos de contagios de COVID-19 en la isla, razón por la cual el gobierno tuvo que retroceder en las fases de reapertura del comercio y otros sectores.

La idea del BSN es instalar canchas en un "ballroom" de un hotel, como hizo la NBA para sus prácticas en Orlando. (Twitter / @NBA) (Twitter / NBA)

“Cuando analizas la propuesta, es novel y beneficia a todas las partes interesadas. Porque le da a los hoteles una ocupación que ahora mismo no tienen. Eso crea unos empleos, y los hoteles son los que más empleos generan porque es una industria de servicio”.

¿Qué son los créditos contributivos?

“Los créditos contributivos son una herramienta del gobierno para estimular el aspecto económico. Es un sacrificio que el gobierno hace, al no recibir una cantidad de dinero, a cambio de que la producción económica compense el sacrificio”, dijo por su parte otra fuente que prefirió permanecer bajo anonimato.

“Entiendo que el que se juegue y haya participación deportiva no es un fin que persigue la ley de créditos contributivos”, aclaró la fuente. “Tiene que haber un rendimiento por el sacrificio que hace el gobierno. Tiene que haber un rendimiento positivo a la economía”.

Sin embargo, Flores Galarza aclaró, por su parte, que el hecho de que se dé trabajo a los jugadores de los 10 equipos, que ahora mismo están desempleados y sin cobrar, también es otro ejemplo de actividad económica que se generará con el torneo.

“La idea que él tiene no sé si encaja en alguna de las leyes existentes (para la otorgación de créditos contributivos). La idea es novel, pero va a depender primero si hay una ley (que permita los incentivos a ligas deportivas), y si no la hay, habría que ver si el gobierno está dispuesta a hacerla. Y segundo, si la Junta de Supervisión Fiscal lo aprueba. Porque recuerda que esto es dinero que el gobierno dejará de recibir”, advirtió el extitular de Hacienda.

Juan Antonio Flores Galarza, ex secretario de Hacienda, tiene experiencia con organismos deportivos al presidir la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. (Juan Luis Martínez Pérez)

“Mi segunda duda, y esto lo digo porque no tengo los detalles, es quién recibiría el crédito contributivo, y si ese crédito es vendible o no”, mencionó, al informar que en la isla hay ese tipo de mercado compraventa de créditos contributivos.

Ejemplo de cómo funcionan

Como ejemplo, explicó que si una persona invierte un millón de dólares en compra de equipo para su finca, puede aprovecharse de una ley que otorga créditos contributivos para la agricultura.

Luego de que el agricultor solicite y reciba el crédito (es un documento, no dinero), puede entonces salir a venderlo a un tercero, que suelen ser instituciones financieras. Por lo general, dijo Flores Galarza, esos créditos se compran en descuento, y puede darse el caso, bajo el mismo ejemplo, que un banco opte por comprarle ese crédito al agricultor por $920,000. Eso quiere decir que aunque ese agricultor haya hecho una cuantiosa inversión, al final del día solo le habrá costado unos $80,000.

“Aunque no lo sé, puede ser que el BSN sea una institución sin fines de lucro, exenta de contribuciones. La pregunta es a quién se le da el crédito entonces, porque si eres una entidad exenta, ¿para qué un crédito contributivo que no lo puedes usar?”, analizó el CPA.

“Estoy hablando sobre cosas que no conozco, ni la mecánica de lo que va a ocurrir. Porque puede darse el caso de que lo que él (Dalmau) tenga en mente es que el hotel le dé los servicios, él (BSN) no le paga, pero el hotel recibe unos créditos por el servicio. Pero ¿qué pasa? Que las industrias hoteleras son exentas”, dijo advirtiendo que entonces no aplicaría dicho ejemplo.

“No obstante, leí que él está diciendo que la idea es levantar un fondo a través de un crédito contributivo. Esa parte no la pude visualizar, porque usualmente los créditos contributivos se otorgan a un ente. Y si ese ente es tributable, lo usa en su planilla. Si no, pues lo vende, si son créditos vendibles”.

Flores Galarza especuló que otra posibilidad, aunque parezca remota, es que Dalmau abogue porque se firme una ley para estos menesteres.

“Una idea puede ser que se cree una ley de créditos contributivos para el desarrollo del deporte en Puerto Rico, por darte un ejemplo. Ya siendo una ley, vienen las corporaciones tributables, entidades que tienen responsabilidad contributiva, y pueden decir, ‘yo soy bien creyente en el deporte, pues déjame invertir en este fondo de créditos contributivos’. Puede ser esa idea también. Pero esa ley, yo dudo que exista. Habría que hacerla”, aclaró.

“En los créditos contributivos que yo conozco, no veo ninguna ley actual, en que la idea de Ricardo encaje en ella. Pero de verdad que la idea es brillante”, recalcó Flores Galarza, quien preside la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Sin un panorama claro

El BSN arrancó con su temporada el 28 de febrero, con los Santeros de Aguada iniciando la defensa de su campeonato del 2019, pero apenas dos semanas después se interrumpió por la emergencia del coronavirus. Desde entonces, la liga ha ido aplazando la decisión en torno a si se jugará o no en lo que resta del 2020, una que sí ya tomaron organismos como la Liga de Voleibol Superior Femenino, al descartar la posibilidad de reanudar su certamen.

La junta de directores del BSN se reunirá este sábado con la expectativa de decidir si se reanudará el torneo o si se cancelará.