Arecibo.- El armador titular de los Capitanes de Arecibo, Walter Hodge Jr., se quedó con el deseo de representar a Puerto Rico en la modalidad de 3x3, luego de que la petición para el cambio de ciudadanía deportiva fuera denegada el pasado febrero por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

En noviembre de 2022, el director del programa nacional 3x3, Oscar Hourruitiner, dio a conocer que el vigente Jugador Más Valioso del Baloncesto Superior Nacional (BSN), de 36 años, tenía el interés de hacer el cambio de ciudadanía deportiva.

Y a tales efectos, Hodge Jr. hizo la petición ante la FIBA, pero el organismo no aceptó la misma. Fue lo mismo que aconteció con el pívot Kleon Penn en una ocasión cuando también intentó hacer el cambio para jugar con Puerto Rico. Penn pertenece al programa de Islas Vírgenes Británicas.

Hodge Jr. juega a nivel internacional con Islas Vírgenes estadounidenses desde 2009 debido a su ascendencia por parte de su padre y, en aquel momento, no haber sido reclutado por el programa nacional adulto de Puerto Rico.

El 3x3 puertorriqueño ha tomado auge en los últimos años, principalmente en el ciclo pasado cuando la isla subió al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (B2018) y en los Juegos Panamericanos (2019) con figuras del BSN como Tjader Fernández, Ángel Matías y Gilberto Clavell, entre otros.

El programa está en lucha por una clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Estaba buscando que se diera. Quería representar a Puerto Rico en el 3x3, y en el 5x5 también. Pero no se dio. Se intentó y se trató. Eso era lo más importante, darme la oportunidad. Seguimos aquí”, dijo Hodge Jr. a El Nuevo Día sobre la decisión de FIBA.

La Federación de Baloncesto de Islas Vírgenes dio el visto bueno para el cambio de ciudadanía deportiva del canastero, por lo que Hodge Jr. esperaba que la solicitud en la alta esfera del baloncesto prosperara.

Walter Hodge Jr. con el uniforme de Islas Vírgenes estadounidenses. (FIBA)

“Me dieron el permiso. Estaba supercontentos por mí. Enviaron una supercarta (a FIBA), bien bonita. Ellos saben el compromiso que tuve con ellos y por qué lo hice. FIBA decidió no darlo. Ellos me dieron la libertad rápido que lo pedí sin ningún problema. Al final, fue la decisión de FIBA. No sé si se pueda hacer algo más al respecto”, comentó Hodge Jr.

El presidente de la Federación de Baloncesto local, Yum Ramos, indicó a El Nuevo Día que la determinación del organismo internacional no se puede apelar.

“No es apelable. Es la decisión de FIBA, considerando que (Puerto Rico) es de mayor jerarquía y no de desarrollo (como Islas Vírgenes). Igual que se comprometió con ellos luego de los 17 años. No vislumbramos un cambio”, comentó Ramos.

Puerto Rico, clasificado al Mundial de FIBA 2023, está en el puesto número 20 en el escalafón mundial, mientras que Islas Vírgenes ocupa la posición 59.

“Tenemos una gran relación con Walter. Reconocemos su talento y su deseo. Lamentamos mucho que no se pudo dar. Nos hubiese encantado, pero tenemos que respetar la decisión (de FIBA)”, añadió Ramos.