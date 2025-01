¿Quién es Hannah Hidalgo, la jugadora de raíces boricuas considerada una de las mejores en el baloncesto colegial?

Y no es para menos, pues en la vigente campaña, Hidalgo ocupa el segundo puesto entre las líderes de anotaciones de toda la NCAA con 25.5 tantos por cotejo, por encima de la propia Watkins, que registra 24.8 unidades.

Sin embargo, su agilidad en el tabloncillo no se limita a este torneo. En su campaña de novata irrumpió al sumar 160 robos de balón, uno de los récords que estableció en Notre Dame en una sola temporada. De hecho, lideró la nación con 4.6 robos por partido.

Aunque representar a Estados Unidos podría ser una de las razones principales para no hacerlo por la isla, Hidalgo está en su derecho de cambiar su ciudadanía deportiva si así lo desea porque su participación con las estadounidenses fue en categorías juveniles. No obstante, El Nuevo Día supo que, pese que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) ha hecho gestiones para reclutar a la canastera, representar a la Selección Nacional boricua no está en el panorama de la jugadora de momento.