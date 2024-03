Quinn Cook comparte sus memorias con Kobe Bryant y LeBron James: “Lo mejor de estar en la NBA es que tus ídolos se convierten en tus amigos”

Fue un deceso que impactó al mundo del baloncesto y a Cook, quien no ocultó sus lágrimas mientras rendían honor a Bryant previo a un partido de los Lakers. Durante la temporada 2019-20, usó el número 28 en su uniforme para honrar al 2 que utilizaba Gigi en el baloncesto escolar, y el 8 de Bryant que marcó la primera parte de su ilustre carrera.

“Creciendo, fui su fanático más grande. Coach K me lo presentó y (Bryant) me tomó como un hermano pequeño. Durante mi tiempo en la NBA, cuando estaba vivo, siempre me ayudó, siempre estuvo atento a mí y mi familia. Cuando firmé con los Lakers, fuimos más cercanos. Lo que pasó fue trágico, pero tratamos de recordarlo lo mejor posible. La mentalidad de Mamba por siempre”, añadió.