El anuncio de José “Piculín” Ortiz de que padece cáncer colorrectal ha tomado por sorpresa a fanáticos y amigos, quienes se han desbordado en deseos de recuperación para el recordado centro del Equipo Nacional de baloncesto.

Uno de ellos fue el exjugador y exentrenador del seleccionado, Raymond Dalmau, quien pasó por un diagnóstico similar hace 30 años.

“Esto me entristece porque yo lo dirigí. Tenemos una amistad bien fuerte. Es como si fuera un hijo de uno, aunque no somos muy distantes (en edad. Dalmau tiene 75 años y Ortiz tiene 60). Cuando oí la noticia me puse triste porque no sé cuán grave es la cosa”, declaró Dalmau en entrevista con El Nuevo Día.

“Siempre que uno oye cosas así de personas allegadas se pone triste. Pero con la experiencia que yo tengo en eso, sé que es un cáncer de probabilidades bien altas de que uno se pueda sobreponer”, añadió el también exjugador de la Selección al indicar que intentaba comunicarse con Ortiz.

Dalmau recordó que en su caso, él buscó ayuda médica en cuanto se percató de que algo no andaba bien con su salud. Esa acción fue puntual para evitar que el cáncer migrara a otros órganos o penetrara la pared del colon.

De hecho, el legendario jugador de los Piratas de Quebradillas recordó que cuando se sentó con su médico, el galeno se sorprendió de la serenidad con la que tomó el diagnóstico.

“Cuando, a mí me lo diagnosticaron, yo presentía que tenía cáncer porque había leído sobre eso y sus síntomas. Me di cuenta que tenía todos los síntomas que había leído”, rememoró Dalmau, quien dirigió a Piculín en una época dorada del Equipo Nacional entre 1989 y 1992.

“Cuando me hice el chequeo y me dijeron, no me cogió de sorpresa. Incluso, el médico estaba medio asombrado al ver mi reacción. Quedó frío. Vio que no me puse nervioso ni nada. Yo lo único que le dije fue a él fue, ya que tengo esto, dime cuáles son los pasos, cuál es el proceso y qué es lo que tengo que hacer para meterle mano”, rememoró.

Ortiz anunció el miércoles que fue diagnosticado con cáncer colorrectal a principios de este mes. No precisó en qué etapa se encuentra el cáncer.

“Quiero compartir con ustedes que se ha encontrado que tengo cáncer colorrectal y estamos dispuestos a dar la batalla. Estamos en un pensamiento positivo. No es fácil... pero dentro de la familia estamos todos bien positivos. De alguna manera a la expectativa de qué es lo que podemos hacer en el camino”, expresó Ortiz en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

En las imágenes aparece acompañado de su esposa, Sylvia Ríos.

El portal MedLine Plus explica que el cáncer colorrectal se desarrolla en los tejidos del colon o del recto, órganos que son parte del sistema digestivo. El servicio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos añade que este cáncer ocurre cuando hay cambios (mutaciones o variantes) en el material genético (ADN) de una persona.

“A menudo, los cambios genéticos que conducen al cáncer colorrectal ocurren durante la vida y se desconoce la causa exacta. Pero ciertos cambios genéticos que aumentan su riesgo de cáncer colorrectal se heredan, es decir, usted nace con ellos”, puntualiza la publicación.

Dalmau expuso que durante su tratamiento, mantuvo una “mentalidad fuerte” que lo ayudó a él y a las personas que lo rodeaban. Algo que le aconsejó a su amigo.

“La mitad de la batalla es con la mente y la actitud que uno tiene. En el caso de Picu, haber sido atleta le ayuda mucho porque uno está acostumbrado a librar distintas batallas como jugador, y uno ve esto como otra más”, dijo.

“Lo más importante es tener una mente fuerte, y en el caso mío, que soy una persona cristiana que creo en Dios, la oración es bien importante. Hay que ser positivo y asegurarse que la familia esté con uno para entre todos librar esa batalla”, puntualizó para concluir.